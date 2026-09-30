पुणे

Pune Crime: बिग बॉस’फेम दिव्या शिंदेची पोलिस कोठडी वाढली; डॉ. गायकवाड हल्ला-खंडणी प्रकरणात १७ जणांचा सहभाग निष्पन्न

Divya Shinde Custody Extended in Dr Gaikwad Attack Case: डॉ. विद्याधर गायकवाड यांच्यावर जीवघेणा हल्ला व पाच लाखांच्या खंडणी कटाचा तपास गडद; दिव्या शिंदेसह १७ जणांचा सहभाग, हत्यारे व डिजिटल पुरावे जप्तीची प्रक्रिया सुरू
Pune Dr Gaikwad Attack and Extortion Case Divya Shinde Custody Extended as Police Probe Reveals 17 People Involved

Pune Dr Gaikwad Attack and Extortion Case Divya Shinde Custody Extended as Police Probe Reveals 17 People Involved

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विद्याधर गायकवाड यांच्यावर झालेला जीवघेणा हल्ला आणि पाच लाख रुपयांच्या खंडणीप्रकरणी ‘बिग बॉस’फेम दिव्या सुनील शिंदे हिच्या पोलिस कोठडीत दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमित कुलकर्णी यांनी बुधवारी (ता. ३०) हा आदेश दिला.

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