Pune Crime: बिग बॉस’फेम दिव्या शिंदेची पोलिस कोठडी वाढली; डॉ. गायकवाड हल्ला-खंडणी प्रकरणात १७ जणांचा सहभाग निष्पन्न

पुणे : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विद्याधर गायकवाड यांच्यावर झालेला जीवघेणा हल्ला आणि पाच लाख रुपयांच्या खंडणीप्रकरणी ‘बिग बॉस’फेम दिव्या सुनील शिंदे हिच्या पोलिस कोठडीत दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमित कुलकर्णी यांनी बुधवारी (ता. ३०) हा आदेश दिला..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत १७ जणांचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. हल्ल्यासाठी आठ दुचाकींचा वापर करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. हल्ल्यात वापरलेली हत्यारे, मोबाइल फोन तसेच अन्य डिजिटल पुरावे जप्त करणे बाकी असल्याने दिव्या शिंदेच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी पोलिसांनी न्यायालयात केली..दिव्या शिंदेला बुधवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य तपासातून हल्ल्यात सहभागी असलेल्या आरोपींबाबत माहिती मिळाल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. आठ दुचाकींवरून आरोपी घटनास्थळी आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. तपास पथकाने ‘ब्लू नाईल’ हॉटेलचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे. या फुटेजमध्ये आप्पा ढमढेरे, डॉ. गायकवाड आणि त्यांच्या मुलामध्ये पाच लाख रुपयांच्या खंडणीबाबत बैठक झाल्याचे दिसत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. आप्पा ढमढेरे (रा. पिंपरी), निखिल शिंदे, निखिलची होणारी पत्नी, ताहीर (रा. कोंढवा) यांच्यासह अन्य १३ अनोळखी व्यक्तींचा या प्रकरणात सहभाग निष्पन्न झाला आहे..हत्यारे, मोबाइल जप्त करणे बाकी हल्ल्यात वापरलेले लोखंडी हत्यार, लाकडी दांडके, स्वाक्षऱ्यांचे नमुने, हस्तलिखित मजकूर तसेच हल्ल्याचे चित्रीकरण करणारा मोबाइल फोन अद्याप जप्त करण्यात आलेला नाही. या वस्तू जप्त करण्याबरोबरच गुन्ह्याच्या कटाचा उलगडा करण्यासाठी दिव्या शिंदेची पोलिस कोठडी वाढविणे आवश्यक असल्याचे सरकारी वकील ॲड. आम्रपाली कस्तुरे यांनी न्यायालयात सांगितले. मूळ तक्रारदार यांच्यावतीने ॲड. शिवम निंबाळकर यांनी बाजू मांडली..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.तीव्र चिंतावस्थेचा आधार घेत माहिती लपवली चौकशीदरम्यान दिव्या शिंदे तपासात सहकार्य करत नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, अंगविक्षेप करणे, आरडाओरड करणे तसेच तीव्र चिंतावस्था (अँक्झायटी अटॅक) आल्याचे सांगून ती माहिती लपवित असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयास दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.