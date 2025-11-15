Sharad Pawar : बिहारच्या निवडणुका खरोखरीच पारदर्शक झाल्यात का; शरद पवार यांचा सवाल!

बारामती : निवडणूक आयोगाने देखील याचा विचार करावा, या शब्दात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बिहारच्या निकालाबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक स्तरावरिल आहेत त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना जे योग्य वाटेल त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्ही दिले आहेत, असेही पवार यांनी सांगितले. .ते म्हणाले, बिहारच्या निवडणुकीत निवडणुकीपूर्वी पंधरा दिवस सरकारी खजिन्यातील दहा हजार रुपये वाटप करणे हे योग्य आहे का, याचा विचार करायला पाहिजे. मत मिळवण्यासाठी सरकारी खजिना वापरणे, याचा अर्थ सरळ सरळ हा गैरप्रकार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये आम्ही सर्वजण एकत्र बसून याबाबत काय करता येईल याचा विचार करू असेही त्यांनी नमूद केले. केळीची कायमस्वरूपी निर्यात व्हावी या दृष्टिकोनातून आपण काही निर्यातदारांबरोबर संपर्क साधून यात काही व्यवस्था करता येते का? याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही पवार म्हणाले..Bihar Election Results : दहा हजार रूपयांच्या योजनेमुळे बिहारमध्ये एनडीए सत्तेत, निवडणूक आयोगाने विचार करावा; शरद पवार यांची प्रतिक्रिया.महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने पिपाणी हे चिन्ह गोठवल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे आभार मानताना शरद पवारांनी या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षास निश्चितच फायदा होईल असे प्रतिपादन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक आयोगाचे बिहारच्या निकालानंतर आभार मानले, याबद्दल बोलताना पवार म्हणाले की, ज्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचा फायदा झाला असे पक्ष निवडणूक आयोगाचे आभार मानणारच…त्यात काही विशेष नाही. ज्या संस्थांना घटनात्मक दर्जा आहे अशा घटनात्मक संस्थांनी आपली स्वायत्तता टिकून ठेवणे गरजेचे आहे, असेही पवार यांनी एका प्रश्नाचे उत्तरात नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.