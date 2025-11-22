पुणे

Pune News : लोकप्रतिनीधींचा दबाव महापालिकेला पडला ३ कोटीला; ठेकेदाराला रक्कम देण्यास स्थायीची मान्यता!

Pune Bio CNG Project : लोकप्रतिनीधींच्या दबावामुळे बाणेर येथील बायो–सीएनजी प्रकल्प १८ महिन्यांसाठी बंद राहिला. महापालिकेने ठेकेदाराला २ कोटी ८१ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
Political Pressure Forces Pune Bio-CNG Project Closure

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर बाणेर येथील ‘नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो’ बायो–सीएनजी प्रकल्प बंद ठेवण्याचा आदेश पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिला होता. आता या राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ठेकेदाराचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी तब्बल २ कोटी ८१ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही रक्कम ठेकेदाराला देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

