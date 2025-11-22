Pune News : लोकप्रतिनीधींचा दबाव महापालिकेला पडला ३ कोटीला; ठेकेदाराला रक्कम देण्यास स्थायीची मान्यता!

पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बाणेर येथील ‘नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो’ बायो–सीएनजी प्रकल्प बंद ठेवण्याचा आदेश पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिला होता. आता या राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ठेकेदाराचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी तब्बल २ कोटी ८१ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही रक्कम ठेकेदाराला देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे..प्रकल्प थांबविण्यामागचे कारणमहापालिकेने २०१५ मध्ये बाणेर येथे सूस रस्त्यावर ओल्या कचऱ्यापासून बायो सीएनजी तयार करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. हा प्रकल्प ३० वर्षासाठी उभारण्यात आला आहे. ओल्या कचऱ्यापासून प्रक्रिया केली जात असल्याने या परिसरात दुर्गंधीचा त्रास होत होता. त्यामुळे सूस रोड बाणेर विकास मंचाने याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली. लवादाने महापालिकेच्या विरोधात निर्णय देत चार महिन्यात प्रकल्प स्थलांतरित करा असे आदेश दिले. महापालिकेने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तेथे महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला..बाराशे कोटींच्या निविदांना मान्यता \nएसटीपी प्रकल्प ः महापालिकेकडून निविदांसाठी ‘हॅम’ पद्धतीचा वापर.त्यानंतर या भागातील नागरिकांनी तत्कालीन पालकमंत्री व अन्य लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार केली. यासंदर्भात बैठका झाल्या. विधानसभा व लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने कचरा प्रकल्प बंद ठेवा असे आदेश लोकप्रतिनिधींनी दिले होते. त्यामुळे जानेवारी २०२४ ते जून २०२५ या दीड वर्षांच्या काळात प्रकल्प बंद होता. या काळातील नुकसान भरपाई या ठेकेदाराने मागितल्याने, २ कोटी ८१ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.