Pune BJP Respects Ajit Pawar : पुण्याच्या महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर भाजप जल्लोष करणार का? अजित पवारांच्या निधनामुळे घेतला मोठा निर्णय

Maharashtra political news Pune : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेतील महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर कोणताही जल्लोष न करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय भाजपने घेतला आहे.
Pune Mayor Election : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेतील महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष न करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे. गुलाल उधळणे, फटाके फोडणे, बॅनर लावणे किंवा कोणताही उत्सव साजरा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना भाजपकडून सर्व नगरसेवकांना देण्यात आल्या आहेत.

