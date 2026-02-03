Pune BJP Respects Ajit Pawar : पुण्याच्या महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर भाजप जल्लोष करणार का? अजित पवारांच्या निधनामुळे घेतला मोठा निर्णय

Pune Mayor Election : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेतील महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष न करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे. गुलाल उधळणे, फटाके फोडणे, बॅनर लावणे किंवा कोणताही उत्सव साजरा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना भाजपकडून सर्व नगरसेवकांना देण्यात आल्या आहेत..भाजप गटनेते गणेश बिडकर यांनी या संदर्भात सूचना दिल्या असून, अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे संयम पाळण्याचा निर्णय पक्षाने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापौर व उपमहापौर निवड ही केवळ घटनात्मक प्रक्रिया असून, त्याचे कोणतेही सार्वजनिक प्रदर्शन करू नये, असेही त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या महापौर पदासाठी भाजपकडून मंजुषा नागपुरे यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची वर्णी लागली. महापौर पदाचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी भाजप नगरसेवकांची बैठक घेण्यात आली, या बैठकीला भाजप गटनेते गणेश बिडकर आणि शहराध्यक्ष धीरज घाटे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत महापौर पदाच्या उमेदवारीवर मंजुषी नागपुरे यांच्या नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब केला..Pune mayor election: पुण्याचं उपमहापौरपद रिपाइंकडे? 'या' दिवशी पार पडणार निवडणूक प्रक्रिया.सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपमहापौर पद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) ला देण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र परशुराम वाडेकर यांनाच उपमहापौर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना दूरध्वनीवरून सांगितल्याचे समजते..पुणे महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा येत्या नऊ तारखेला होणार असून, या सभेत मतदानासाठी आंदेकर भगिनी उपस्थित राहणार आहेत. सध्या त्या कोल्हापूर कारागृहात आयुष कोमकर प्रकरणात शिक्षा भोगत आहेत. महापौर-उपमहापौर निवडीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, संवेदनशील परिस्थिती लक्षात घेता संयम आणि शिस्त पाळण्याचे आवाहन भाजपकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.