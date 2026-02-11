पुणे

पुण्यात भाजपचा बंडखोरासह कार्यकर्त्यांना दणका, ६९ जणांचं निलंबन; शिस्तभंग केल्यास सहानुभूती नाही, प्रदेशाध्यक्षांची कारवाई

Pune BJP : भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी बंडखोरांवर कारवाईसंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. भाजपकडून जारी करण्यात आलेल्या या निलंबनाच्या आदेशाने मोठी खळबळ उडाली आहे.
सूरज यादव
पुण्यात भारतीय जनता पक्षाने शिस्तभंगाची मोठी कारवाई करत ६९ कार्यकर्त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम करणाऱ्या आणि बंडखोरी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. भाजपकडून जारी करण्यात आलेल्या या निलंबनाच्या आदेशाने मोठी खळबळ उडाली आहे.

