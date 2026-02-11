पुण्यात भाजपचा बंडखोरासह कार्यकर्त्यांना दणका, ६९ जणांचं निलंबन; शिस्तभंग केल्यास सहानुभूती नाही, प्रदेशाध्यक्षांची कारवाई

पुण्यात भारतीय जनता पक्षाने शिस्तभंगाची मोठी कारवाई करत ६९ कार्यकर्त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम करणाऱ्या आणि बंडखोरी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. भाजपकडून जारी करण्यात आलेल्या या निलंबनाच्या आदेशाने मोठी खळबळ उडाली आहे..पक्षशिस्त भंग करणाऱ्यांबाबत कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही, असे पक्षाने स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीदरम्यान पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांविरोधात भविष्यातही अशाच प्रकारची कडक भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या कारवाईमुळे पुणे भाजपमध्ये मोठी खळबळजनक परिस्थिती निर्माण झाली असून बंडखोरांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे..Chandrapur Mayor : ठाकरेंची ऐनवेळी भाजपला साथ, काँग्रेसचा १ मतानं पराभव; पक्षाचा आदेश डावलणाऱ्यांवर वंचितकडून कारवाई.भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या बंडखोर उमेदवारासह पक्षातील ६९ कार्यकर्त्यांना ६ वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. पक्षशिस्त भंग करणाऱ्यांना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही. निलंबनाचे आदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी जारी केले आहेत..पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम करणाऱ्या नेते आणि कार्यकर्त्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला आहे. पक्ष विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांवर भविष्यातही अशी कारवाई केली जाईल. पक्ष संघटन मजबूत करण्यावर भाजप भर देत असल्याचं प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.