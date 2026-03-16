भाजपकडून १४४ उमेदवारांची यादी जाहीर
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १६ ः आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पश्चिम बंगालच्या १४४ जागांसाठी पहिली यादी जाहीर केली आहे. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीनंतर या दोन्ही याद्या जाहीर करण्यात आल्या. पहिल्या यादीत पक्षाने सुवेंदू अधिकारी आणि दिलीप घोष या वरिष्ठ नेत्यांना तिकीट दिले आहे. अधिकारी हे नंदीग्राम आणि भवानीपूर अशा दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असून भवानीपूरमध्ये त्यांचा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी होण्याची शक्यता आहे.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी नंदीग्राम मतदारसंघात अधिकारी यांनी १७ व्या फेरीअखेर बॅनर्जी यांचा दोन हजार मतांनी पराभव केला होता. निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप यावर ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. त्यानंतर भवानीपूर मतदार संघातून बॅनर्जी यांनी पोटनिवडणूक जिंकली होती. भाजपने दिलीप घोष यांना बोलपूर मतदारसंघात तिकीट दिले असून अग्निमित्र पॉल यांना आसनसोल दक्षिण तर माजी खासदार स्वपन दासगुप्ता यांना रासबिहारी मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे. भाजपच्या पहिल्या यादीत दहा महिला नेत्यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालमध्ये यावेळी २३ आणि २९ एप्रिल अशा दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे.
