Pune News : भाजप कार्यकर्त्यांच्या फ्लेक्सबाजीला उत; पक्षाच्या आदेशाला केराची टोपली

पुणे - पुणे शहर 'फ्लेक्समुक्त' करण्याच्या बाता सत्ताधारी भाजपकडून मारल्या जात आहेत. मात्र दुसरीकडे पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रमासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी जंगली महाराज रस्ता, बालगंधर्व चौक परिसर अनधिकृत फ्लेक्समुळे विद्रूप केला. भाजपचे कार्यकर्ते अन्य पक्षापेक्षा वेगळे असतात, शिस्तबद्ध असतात असा दावा पक्षाचे नेते करत असताना फ्लेक्सबाजीमुळे या दाव्याची पोलखोल झाली आहे..भाजपच्या महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात फ्लेक्समुक्त पुण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी महापालिका निवडणुकीच्या वेळी फ्लेक्समुळे होणाऱ्या विद्रूपीकरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर अनधिकृत फ्लेक्स लावू नये असे आदेश पक्षाचे नेते देत असले तरी त्यास केराची टोपली दाखवली आहे..आज (ता. ७) भाजपच्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने बालगंधर्व रंगमंदिर येथे कार्यकर्ता संमेलन आयोजित केले होतें. त्यासाठी राष्ट्रीय सह संघटन मंत्री शिवप्रकाश, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. चव्हाण यांनी भाजपचा कार्यकर्ता शिस्तबद्ध असतो असे यावेळी सांगितले पण याचा विरोधाभास जंगली महाराज रस्त्यावर दिसून आला. अनेक नगरसेवक, महत्त्वाचे पदाधिकाऱ्यांनी अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करून हा परिसर विद्रूप करून टाकला..कार्यालय जवळ असूनही प्रशासनाचे दुर्लक्षएकीकडे पुणे महापालिका फ्लेक्स विरोधात कारवाई होत असल्याचा दावा करत आहे दुसरीकडे एवढ्या महत्त्वाच्या रस्त्यावर अनधिकृत फ्लेक्स लावलेले असताना त्याकडे आकाशचिन्ह विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयाचे दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे आकाशचिन्ह विभाग आणि शिवाजीनगर घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय बालगंधर्व रंगमंदिरापासून अवघ्या काही अंतरावर आहे. अनधिकृत फ्लेक्स लावलेले असतानाही त्यावर कारवाई करण्याची हिंमत झाली नाही. प्रशासनाच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे हे प्रकार वाढत आहेत..जागा दिसेल तेथे पार्किंग या कार्यक्रमाला शहरातून कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहिले. त्यांनी यावेळी शक्ती प्रदर्शनही केले. पण पार्किंगची शिस्त पाळण्यात आली नाही. बालगंधर्व रंगमंदिरातील पार्किंग भरल्याने कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या चारचाकी, दुचाकी रस्त्यावर, पादचारी मार्गांवर जेथे जागा दिसेल तेथे लावल्या. त्यामुळे या भागात ऐन गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली.