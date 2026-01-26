पुणे

पुणे पोलिसांकडून अधिकाराचा गैरवापर, स्वत:ची चूक झाकण्यासाठी निरपराधाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं; हायकोर्टानं फटकारलं

Pune News : पुणे पोलिसांकडून अधिकाराचा गैरवापर करत खोट्या गुन्ह्यात निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याला अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारलंय. तसंच गुन्हा रद्द करत निवृत्त अधिकाऱ्याला दिलासा दिला.
Pune Police Face High Court Anger Over Abuse Of Authority

Pune Police Face High Court Anger Over Abuse Of Authority

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुंबई, ता. २५: घरात जबरदस्तीने घुसणाऱ्या मानसिक रुग्णाला मारहाण आणि त्यातून त्याच्या मृत्यूप्रकरणी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याविरोधातील दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. हा गुन्हा बनावट असून, पोलिस अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि निष्काळजी पाठीशी घालण्यासाठी नोंद केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना ठेवला.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Mumbai
Pune Police Force

Related Stories

No stories found.