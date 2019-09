खूशखबर! पीएमपी कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिवाळीआधीच बोनस

पुणे - पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपी) कर्मचाऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे यंदा बोनससाठी आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही. दिवाळीपूर्वी बोनसची रक्कम बॅंक खात्यात जमा करून कर्मचाऱ्यांना खूष करण्याचा निर्णय शनिवारी (ता. ७) पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महापालिकेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी बोनस व सानुग्रह अनुदान मिळते. त्यासाठी त्यांना आंदोलन करण्याची वेळ येत नाही. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून पीएमपीएलच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेपुढे आंदोलन करावे लागते. पदाधिकाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागतो. यामध्ये दिवाळी एकदम तोंडावर आलेली असताना त्यांना बोनस दिला जातो. दरवर्षी हेच घडत असल्याने आज (ता. ७) संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी पीएमपीएमएलच्या कर्मचारी संघटनेने दिवाळीपूर्वी बोनस देण्याची मागणी केली होती; अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला होता. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत बोनसच्या विषयावर चर्चा झाली. ही रक्कम दिवळीपूर्वी सर्वांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यावर एकमत झाले. तसेच, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडे याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. महापालिका सेवकांप्रमाणे दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान व बोनस देण्याचा निर्णय पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर बोनससाठी आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.

- मुक्ता टिळक, महापौर

Web Title: Bonus for PMP employees even before Diwali