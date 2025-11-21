पुणे
Bopodi Land Issue : बोपोडीतील वादग्रस्त जमीन प्रकरण! आदेश कायदेशीरच, येवलेंच्या वकिलांचा न्यायालयात दावा
पुणे - बोपोडीतील कृषी विभागाच्या सरकारी जमीन प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार निकाल दिला. शेतजमीन न्यायाधिकरण हे अर्धन्यायिक न्यायालय असून, त्या आदेशाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देता येते. त्यामुळे येवले यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी केला.