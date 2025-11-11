पुणे

Bopodi Land Scam: गैरव्यवहारातील आरोपी मोकाटच; पोलिस कारवाईबाबत साशंकता, नऊपैकी एकही जण सापडेनात

Pune News: बोपोडीतील कृषी विभागाच्या जमीन अपहार प्रकरणात खडक पोलिसांनी शुक्रवारी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला. मात्र, गेल्या तीन दिवसांत नऊपैकी एकाही जणाला अटक करण्यात आलेली नाही.
पुणे : बोपोडीतील कृषी विभागाच्या जमीन अपहार प्रकरणात खडक पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ७) नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला. मात्र, गेल्या तीन दिवसांत नऊपैकी एकाही जणाला अटक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

