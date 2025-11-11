Bopodi Land Scam: गैरव्यवहारातील आरोपी मोकाटच; पोलिस कारवाईबाबत साशंकता, नऊपैकी एकही जण सापडेनात

पुणे : बोपोडीतील कृषी विभागाच्या जमीन अपहार प्रकरणात खडक पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ७) नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला. मात्र, गेल्या तीन दिवसांत नऊपैकी एकाही जणाला अटक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे..दरम्यान, बोपोडीतील कृषी विभागाच्या जमीन अपहार प्रकरणात शीतल तेजवानी आणि अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांची नावे बोपोडी प्रकरणात नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही दोन नावे मुंढव्यातील बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमीन गैरव्यवहाराशी संबंधित आहेत. महसूल विभागाने या दोन घटनांबाबत एकत्रित तक्रार दिल्यामुळे पोलिसांनी एकाच गुन्ह्यात नोंद केली होती, असे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून स्पष्ट करण्यात आले..मुंढव्यातील बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात बावधन पोलिस ठाण्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच मुंढव्यातील जमिनीच्या प्रकरणात नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांनी खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्या अनुषंगाने तहसीलदार सूर्यकांत येवलेसह तेजवानी आणि अमेडियाचे दिग्विजय पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे..मुंढव्यातील प्रकरण नेमके काय?मुंढवा परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ८८ मधील १७ हेक्टर ५१ आर जमीन कुलमुखत्याधारक शीतल तेजवानीकडून अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचे संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी विकत घेतली. या जमिनीचा ताबा मिळावा, यासाठी अमेडिया कंपनीचे संचालक पाटील यांनी तत्कालीन तहसीलदार येवले यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यावर येवले यांनी ही जमीन खाली करावी, असे पत्र बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या कार्यालयास दिले होते. या प्रकरणात शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले..बोपोडीतील जमिनीबाबत दाखल गुन्हाबोपोडीतील कृषी विभागाच्या मालकीची पाच हेक्टर ३५ आर जमीन आहे. मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ महापालिका क्षेत्रात लागू नसतानाही व्हिजन प्रॉपर्टीतर्फे कुलमुखत्यारधारक म्हणून अर्जदार हेमंत गावंडे यांच्या वतीने आरोपींनी संगनमत करून सरकारी जमिनीवर मालकी हक्क असल्याचा बेकायदेशीर आदेश तयार करून फसवणूक केली, अशी फिर्याद नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांनी खडक पोलिस ठाण्यात दिली होती..त्यानुसार तहसीलदार सूर्यकांत येवले, हेमंत गावंडे, राजेंद्र रामचंद्र विद्ध्वंस, हृषिकेश माधव विद्ध्वंस, मंगला माधव विद्ध्वंस (रा. नवी पेठ), विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. इंदूर, मध्य प्रदेश), जयश्री संजय एकबोटे (रा. कुलाबा, मुंबई), शीतल तेजवानी आणि अमेडिया एंटरप्रायझेसचे संचालक दिग्विजय पाटील या नऊ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, तेजवानी आणि अमेडियाचे दिग्विजय पाटील ही दोन नावे ही मुंढवा प्रकरणाशी संबंधित आहेत, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेकडून देण्यात आली..पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्हमुंढवा आणि बोपोडी जमीन प्रकरणात पोलिसांनी बावधन आणि खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. परंतु अद्याप एकाही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही. तसेच, चौकशीला बोलावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे..Kothrud Crime : कोथरूडमधील दांपत्याची १४ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल.बोपोडी आणि मुंढवा येथील जागांबाबतच्या या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. या प्रकरणात खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात येत आहे. तपास करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाकडून कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर कोणाची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल.- विवेक मासाळ, पोलिस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.