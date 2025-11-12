पुणे

Bopodi Land Scam: बोपोडी भूखंड प्रकरणात संबंध नाही! शीतल तेजवानी यांची उच्च न्यायालयात धाव

Sheetal Tejwani Approaches High Court Seeking Quashing of FIR in Alleged Bopodi Land Scam: शितल तेजवानी यांनी कोर्टात धाव घेतली असून पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
संतोष कानडे
Pune Latest News: बोपोडीमधील कथित भूखंड गैरव्यवहाराशी माझा काहीच संबंध नसताना मला त्यात आरोपी करण्यात आले आहे, असा दावा करत माझ्याविरोधातील एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी करत शितल तेजवानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

