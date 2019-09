पैजेच्या नादात तरूणाने गमावला जीव

पुणे : मुठा नदीत पोहण्याची पैज लावणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले. भिडे पुलावरून उडी मारलेला एक तरुण वाहून गेला. प्रकाशसिंह श्रीभवान बोहरा (वय 20) असे वाहून गेलेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर शर्यत लावलेला असिभ अशोक उफिल (वय 18) याला डेक्कन पोलिसांनी ताब्यात घेतले. हे दोघेही नारायण पेठेतील एका हॉटेलमध्ये कामाला आहेत. पुण्यातील धरणक्षेत्रात पाऊस सुरू असल्यामुळे पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी चारही धरणे तुडुंब भरली आहेत..त्यामुळे मुठा नदीत पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. मुठा नदीचे पात्र दुथडी भरून वाहत आहे. हे पाणी पाहण्यासाठी मोठे संख्येने नागरिक भिडे पुलावर जमतात..या पुलाला संरक्षक कठडे नाही..आज पाच वाजण्याच्या सुमारास पुराचे पाणी पाहण्यासाठी आलेल्या प्रकाशसिंह आणि असिभ यांच्यात पुराच्या पाण्यात पोहण्याची पैज लागली. त्यानुसार दोघांनीही भिडे पुलावरून नदीत उड्या टाकल्या..यातील असिभ हा पोहत किनाऱ्यावर आला तर प्रकाशसिंह पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. दरम्यान पोलिसांना याची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी येऊन असिभ याला ताब्यात घेतले. घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला दिली. अग्निशमन दलाचे जवान वाहून गेलेल्या तरुणाचा शोध घेत आहेत..

