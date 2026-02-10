UPI Service Close : मोठी बातमी! युपीआय सेवा ठप्प; लाखो व्यवहार रखडले

पुणे - देशातील अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांसह स्थानिक बँकांच्या युपीआय सेवा बुधवारी सायंकाळी अचानक ठप्प झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. सायंकाळी सुमारे सहाच्या सुमारास हा प्रकार घडला. युपीआयद्वारे पैसे पाठवणे तसेच पैसे प्राप्त होणे अशा दोन्ही सेवा काही काळासाठी बंद पडल्या होत्या. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला..युपीआयद्वारे व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ग्राहकांना ‘पाठविण्यात आलेले पैसे युपीआय नेटवर्कच्या निश्चितीसाठी प्रतीक्षेत आहेत’ असा संदेश येत होता. तर काही ग्राहकांना ‘ज्याला पैसे पाठवत आहात, त्या बँकेचा सर्व्हर सध्या कार्यरत नाही’ असा संदेश दिसत होता. परिणामी किराणा दुकाने, पेट्रोल पंप, हॉटेल्स तसेच ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण झाले..नोकरीवरून घरी परतणाऱ्या आणि संध्याकाळच्या वेळेत युपीआयवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची विशेषतः मोठी अडचण झाली. अनेक ठिकाणी रोख रक्कम नसल्याने व्यवहार अर्धवट राहिले. काही वेळा पैसे खात्यातून वजा झाले; मात्र समोरच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचले नाहीत, अशी तक्रारही ग्राहकांनी केली..रात्री आठनंतर सेवा टप्प्याटप्प्याने पुर्ववत -रात्री आठनंतर टप्प्याटप्प्याने युपीआय सेवा पूर्ववत होऊ लागल्याचे ग्राहकांनी सांगितले. मात्र युपीआय नेटवर्कमधील या तांत्रिक अडचणीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्राहकांकडून होत आहे..‘ऑफिसमधून परतताना भाजीसाठी युपीआयने पैसे देत होतो; पण व्यवहार पूर्णच होत नव्हता. रोख रक्कम नसल्यामुळे अर्धा तास थांबावे लागले. अशा वेळी युपीआयवरच किती अवलंबून आहोत, ते जाणवले. मी केलेला व्यवहार रद्द झाला आहे, असा मेसेज मला रात्री नऊच्या सुमारास आला.’- सुहास मोरे, आयटीयन‘ऑनलाइन बिल भरण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रत्येक वेळी ‘बँकेचा सर्व्हर डाउन आहे’ असा मेसेज येत होता. पैसे गेले की नाहीत, याचीही खात्री होत नव्हती. अनेकदा प्रयत्न केल्यानंतर रात्री उशिरा पैसे जमा झाले.- अंजली कुंभार, गृहिणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.