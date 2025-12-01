Pune News: प्रथमच अत्याधुनिक ‘Galaxy Spiral’ लेन्स नेत्रशस्त्रक्रिया यशस्वी'; मंचरमध्ये प्रगत प्रीमियम लेन्स तंत्रज्ञानाचा पहिलाच वापर !

-डी. के. वळसे पाटील मंचर : मंचर(ता.आंबेगाव)येथे गाडे नेत्र रुग्णालयात प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉ. सचिन गाडे यांनी ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॅा कैलास धायबर(रा.मंचर) यांच्या दोन्ही डोळ्यांतील मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेदरम्यान Rayner Galaxy Spiral ही अत्याधुनिक इंट्राओक्युलर लेन्स यशस्वीरीत्या प्रत्यारोपित केली.या प्रगत प्रीमियम लेन्स तंत्रज्ञानाचा हा पहिलाच वापर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात यशस्वी झाला आहे.शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला अधिक स्पष्ट, स्थिर व उच्च-गुणवत्तेची दृष्टी मिळाल्याचे डॉ. गाडे यांनी सांगितले..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.गाडे नेत्र रुग्णालयात नेत्रोपचार क्षेत्रासाठी महत्त्वाची रुग्णांना वरदान ठरणारी कामगिरी करण्यात आली. या यशस्वी प्रत्यारोपणानंतर आता ग्रामीण भागातील रुग्णांना प्रगत प्रीमियम लेन्स उपचार शहराऐवजी ग्रामीण भागात उपलब्ध होणार आहेत..दृष्टीक्षेपात:Rayner Galaxy Spiral IOL – विशेष वैशिष्ट्ये• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बनवलेली जगातील पहिली लेन्स• स्पायरल ऑप्टिक तंत्रज्ञान : प्रकाशाचे समतोल वितरण; तेजस्वी व स्वच्छ दृष्टी• विस्तृत डेप्थ ऑफ फोकस : दूर, मध्यम व दैनंदिन अंतराची अधिक नैसर्गिक दृष्टी• कमी ग्लेअर व हैलो : रात्री वाहन चालवताना कमी त्रास• हाय-डिफिनिशन कॉन्ट्रास्ट व्हिजन : रंग व तपशील अधिक स्पष्ट• उत्तम स्थिरता : डोळ्यातील लेन्सचे उत्कृष्ट सेंटरिंग आणि दीर्घकालीन उत्कृष्ट परिणाम.२९ वर्षापूर्वी मंचरसारख्या ग्रामीण भागात नेत्र उपचार सेवा देण्यास सुरुवात केली. महानगरांतील प्रगत नेत्रतंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हा माझा ध्यास आहे. Galaxy Spiral लेन्स रुग्णांना अतिशय उत्कृष्ट व नैसर्गिक दृष्टी प्रदान करते.”डॉ.सचिन गाडे ,नेत्रतज्ञ मंचर.संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...आधुनिक तंत्रज्ञानाचा माझ्याप्रमाणे अन्य मोतीबिंदू असलेल्या रुग्णांना फायदा होणार आहे.झालेल्या शस्त्रक्रियेबद्द्ल मी समाधी व आनंदी आहे.आता मला कुठल्याही प्रकारचा चष्मा वापरावा लागत नाही.डॉ .कैलास धायबर ,बालरोगतज्ञ मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.