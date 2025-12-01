पुणे

Pune News: प्रथमच अत्याधुनिक ‘Galaxy Spiral’ लेन्स नेत्रशस्त्रक्रिया यशस्वी'; मंचरमध्ये प्रगत प्रीमियम लेन्स तंत्रज्ञानाचा पहिलाच वापर !

Galaxy Spiral lens: शस्त्रक्रियेत वापरण्यात आलेली लेन्स हलकी, टिकाऊ आणि उच्च रिझोल्यूशन देणारी असल्याचे तज्ञांनी सांगितले. अत्याधुनिक उपकरणे, प्रशिक्षित शल्यचिकित्सक आणि अत्यंत अचूक प्रक्रिया यामुळे ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
Manchar Achieves Milestone with First Successful Galaxy Spiral Lens Implantation

Manchar Achieves Milestone with First Successful Galaxy Spiral Lens Implantation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : मंचर(ता.आंबेगाव)येथे गाडे नेत्र रुग्णालयात प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉ. सचिन गाडे यांनी ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॅा कैलास धायबर(रा.मंचर) यांच्या दोन्ही डोळ्यांतील मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेदरम्यान Rayner Galaxy Spiral ही अत्याधुनिक इंट्राओक्युलर लेन्स यशस्वीरीत्या प्रत्यारोपित केली.या प्रगत प्रीमियम लेन्स तंत्रज्ञानाचा हा पहिलाच वापर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात यशस्वी झाला आहे.शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला अधिक स्पष्ट, स्थिर व उच्च-गुणवत्तेची दृष्टी मिळाल्याचे डॉ. गाडे यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Technology
pune
Eye
surgery
district
Premium
lens

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com