Allegations of Corruption Ignored as RTO Officer Promoted

Pune News: पुण्यात लाचखोर आरटीओ अधिकाऱ्याला पदोन्नती; कोट्यवधींचे घबाड सापडूनही पायघड्या,‘पारदर्शक’ कारभारावर प्रश्नचिन्ह!

पुणे: राज्याच्या परिवहन विभागाने लाचखोर आरटीओ अधिकाऱ्याला पदोन्नतीचे बक्षीस देण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील ४० सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदी पदोन्नती देण्यासाठी सोमवारी (ता. ९) अधिसूचना प्रसिद्ध केली. यात राजेंद्र केसकर या सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याचादेखील समावेश केला आहे.

