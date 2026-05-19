पुणे

शिंद येथील ग्रामसेवकाला लाच स्वीकारताना पकडले

भोर, ता. १९ : शिंद (ता. भोर) येथील लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचा दुसरा हप्ता मंजूर करून देण्यासाठी १५ हजारांची लाच घेताना ग्रामसेवकास लाचलुचपत विभागाने पकडले. ग्रामसेवक महादेव नामदेव सालगुडे (रा. बारामती) असे कारवाई केलेल्या ग्रामसेवकाचे नाव आहे.
संबंधीत तक्रारदार हे शासनाच्या घरकुल योजनेचे लाभार्थी असून, त्यांच्या घरकुलाच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी ग्रामसेवक सालगुडे यांनी त्यांच्याकडे १५ हजारांची मागणी केली. शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी होत असल्याने तक्रारदाराने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची प्राथमिक पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १९) सकाळी भोलावडे ते शिंद मार्गावर सापळा रचून ही कारवाई केली. याबाबत लाचलुचपत विभागाकडून भोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

