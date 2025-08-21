पुणे
Pune Bribery Case:'दौंड 'भूमी अभिलेख' महिला कर्मचाऱ्यासह मदतनीस लाचलुचपतच्या जाळ्यात';शेतकरी जाचाला कंटाळला अन्..
ACB Action in Daund: मोजणी नकाशाची ` क ` प्रत जमीन मालकी आणि सीमा निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची असल्याने संबंधित शेतकऱ्याने वारंवार कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक या पदावर काम करणाऱ्या वैशाली धसकटे यांच्याकडे नकाशाची मागणी केली होती.
-प्रफुल्ल भंडारी
दौंड : भूमी अभिलेख विभागाच्या दौंड येथील उपअधीक्षक कार्यालयातील महिला कर्मचारी व एका खासगी इसमाला दहा हजार रूपयांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले आहे. मोजणी नकाशाची प्रत उपलब्ध करून देण्याकरिता शेतकऱ्याकडे महिला कर्मचाऱ्याने लाच मागितली होती.