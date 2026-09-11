‘ब्रिक्स’ देशांनी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करावा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.१२ ः ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य देशांनी आपसामधील व्यापार स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करावा, असे आवाहन केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज ‘ब्रिक्स’ व्यापार परिषदेत बोलताना केले.
दिल्लीत उद्यापासून होत असलेल्या‘ब्रिक्स’ देशांच्या शिखर संमेलनानिमित्तानेआज ‘ब्रिक्स’ व्यापार परिषद आयोजित केली होती. यामध्ये बोलताना बाजारपेठा खुल्या करणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्य वाढवणे आवश्यक असल्याचे सांगतानाच जगभरातील डिजिटल व्यापार अधिक सुलभ बनवले जावेत, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली. सध्याच्या काळात राजकीय आणि आर्थिक कूटनीतीमध्ये ताळमेळ घालणे गरजेचे असल्याचे सांगत गोयल म्हणाले की, ‘ब्रिक्स’ देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापाराची भूमिका खूप मोठी आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांत जगातील निम्मी लोकसंख्या राहते तर एकूण ‘जीडीपी’च्या तुलनेत ४० टक्के ‘जीडीपी’ या देशांमध्ये आहे. जगातील एकूण व्यापारामध्ये एक चतुर्थांश हिस्सेदारी ‘ब्रिक्स’ देशांची आहे. यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
‘‘डिजिटल व्यवहार वाढण्यासाठी या क्षेत्रात मुलभूत बदल झाले पाहिजेत. भारताने या क्षेत्रात व्यापक काम केले आहे. भारतातील ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस’च्या (यूपीआय) ११ देशांमध्ये स्वीकारण्यात आले आहे. ‘ब्रिक्स’चे सदस्य आणि त्याच्या सहयोगी देशांनी सहयोग वाढवत स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार केला पाहिजे. डिजिटल व्यापार वैश्विक झाला तर त्याचे अनेक फायदे होतील,’’ असेही गोयल यांनी नमूद केले.
गोयल म्हणाले...
- निर्मिती क्षेत्रातील वस्तू, अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्य निर्यातीत भारताची मोठी भूमिका
- औषध पुरवठ्याच्या बाबतीत ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये भारत विश्वासू पुरवठादार बनू शकतो
- ‘ब्रिक्स’च्या सहयोगी देशांनी त्यांच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सुलभ करावा
- व्यापार वाढवण्यासाठी केवळ आयात शुल्क कमी करून चालणार नाही तर विविध देशांमध्ये लागू असलेले नियम आणि अन्य व्यापारी प्रक्रिया सोप्या कराव्या लागतील
-‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये पुरवठा साखळी मजबूत झाली तर व्यापाराला चालना मिळेल
-कच्चा माल आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
‘‘हरित आणि डिजिटल बदलांसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. निर्यात वाढवणे, आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी रशियाने अनेक उपाय योजले आहेत. ’’मॅक्सिम रेशेतनिकोव्ह, आर्थिक विकास मंत्री, रशिया
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