Dr.Tukaram Mundhe : विकास योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा, सरस्वती व्याख्यानमालेत सनदी अधिकारी डॉ. तुकाराम मुंढे यांचे प्रतिपादन

Maharashtra Development : ‘‘सुराज्यासाठी छत्रपतींच्या स्वप्नातील शाश्वत विकास आणि लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग अत्यंत गरजेचा आहे,’’ असे डॉ. तुकाराम मुंढे यांनी मावळ विचार मंचाच्या व्याख्यानात सांगितले.
वडगाव मावळ : ‘‘एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर छत्रपतींच्या विचारांपासून व त्यांच्या स्वप्नातील सुराज्यापासून सुरुवात करावी लागेल. स्वराज्याचे सुराज्य करण्यासाठी शाश्वत विकासाची गरज असून, त्यासाठी विकास योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे,’’ असे प्रतिपादन सनदी अधिकारी डॉ. तुकाराम मुंढे यांनी केले.

