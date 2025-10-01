Dr.Tukaram Mundhe : विकास योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा, सरस्वती व्याख्यानमालेत सनदी अधिकारी डॉ. तुकाराम मुंढे यांचे प्रतिपादन

वडगाव मावळ : ‘‘एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर छत्रपतींच्या विचारांपासून व त्यांच्या स्वप्नातील सुराज्यापासून सुरुवात करावी लागेल. स्वराज्याचे सुराज्य करण्यासाठी शाश्वत विकासाची गरज असून, त्यासाठी विकास योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे,’’ असे प्रतिपादन सनदी अधिकारी डॉ. तुकाराम मुंढे यांनी केले..नवरात्रीनिमित्त येथील मावळ विचार मंचाने आयोजित केलेल्या सरस्वती व्याख्यानमालेत सहावे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी खासदार श्रीरंग बारणे होते. प्रमुख पाहुणे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, बाबूराव वायकर, रवींद्र भेगडे, उद्योजक बाबासाहेब औटी, संकेत वीरकर, ज्ञानेश्वर दळवी, सुभाष जाधव, भास्करराव म्हाळसकर, डॉ. रवींद्र आचार्य, गुलाबराव म्हाळसकर, अजित देशपांडे, ॲड. दामोदर भंडारी उपस्थित होते..‘महाराष्ट्राचे शासन काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर बोलताना मुंढे म्हणाले, ‘‘स्वराज्य मिळाले परंतु सुराज्य आले का? हा प्रश्न आहे. लोकशाहीमध्ये शासन ही खूप मर्यादित संकल्पना नाही. लोक हे शासनाचा खरा केंद्रबिंदू आहेत आणि लोकांच्या दृष्टिकोनातून शाश्वत विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोकांचा फक्त विचार महत्त्वाचा नाही तर त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा आहे. ’’.पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांनी अठरा पगड जातींना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांच्यावरील प्रेम व श्रद्धेमुळे आमच्या घराण्यावर जनतेचे प्रेम आहे. मंत्रीपदापेक्षा छत्रपतींच्या वारशामुळे मानसन्मान मिळत आहे.’’ तालुक्यातील प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..अरविंद पिंगळे व सोपानराव ढोरे यांचा भोसले यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. भास्करराव म्हाळसकर यांनी स्वागत केले. मकरंद बवरे यांनी मानपत्र वाचन केले. कल्पेश भोंडवे यांनी सूत्रसंचालन केले. ॲड. विजय जाधव यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.