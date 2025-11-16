Pune Crime:'व्यावसायिक वादातून गोळी झाडून मित्राचा खून'; दोन मित्रांना पोलिस कोठडी, चऱ्होलीतील खून प्रकरण..

पुणे: व्यावसायिक वादातून चऱ्होलीतील अलंकापुरम चौक परिसरात गोळी झाडून मित्राचा खून केल्याप्रकरणात दिघी पोलिसांनी आणखी दोघांना अटक केली आहे. अमित जीवन पठारे (वय ३५) आणि आकाश पठारे विक्रांत ठाकूर (दोघेही रा. चऱ्होळी) अशी अटक करण्यात आलेल्याची नावे आहेत. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...नितीन गिलबिले असे खून झालेल्याचे नाव आहे. ही घटना चऱ्होली येथे बुधवारी (ता.१२) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली. नितीन गिलबिले आणि त्याचे दोन मित्र अमित पठारे व विक्रांत ठाकूर हे तिघे कारमध्ये बसले होते. यावेळी त्यांच्यात काहीतरी वैयक्तिक कारणावरून वाद सुरू झाला..या वादातून अमित आणि विक्रांत यांनी मिळून नितीन यांच्या डोक्यात गोळी झाडली. या हल्ल्यात नितीन यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला होता. याबाबत सचिन शंकर गिलबिले (वय ४०, चऱ्होली) यांनी फिर्याद दिली आहे. या गुन्ह्यात पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १४) विक्रांत सुरेश ठाकूर (वय ३८, रा. खेड) आणि सुमित फुलचंद पटेल (वय ३१, रा. दिघी) यांना अटक केली होती. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...त्यांना न्यायालयाने २१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तर पठारे आणि ठाकूर यांना शनिवारी (ता. १५) खडकी येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यांना देखील २१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपींच्यावतीने ॲड. हेमंत झंजाड यांनी युक्तिवाद केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.