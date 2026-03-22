Ramdas Athawale: शांतीचा संदेश देणाऱ्या बुद्धविचारांची जगाला गरज: मंत्री रामदास आठवले; पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा!

पुणे : ''एकविसाव्या शतकातही युद्धाची परिस्थिती निर्माण होणे हे दुर्दैवी आहे. अशा काळात शांततेचा संदेश देणाऱ्या बुद्धविचारांची जगाला गरज आहे,'' असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. ''हिंसाचार दूर करण्यासाठी पाली भाषेचा प्रसार आवश्यक आहे,'' असेही ते म्हणाले..पद्मपाणी फाउंडेशन आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा पाली व बौद्ध अध्ययन विभाग यांच्यातर्फे आयोजित दुसऱ्या पाली साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आठवले यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या पाली विभागाचे प्रमुख व संमेलनाध्यक्ष प्रा. डॉ. बिमलेंद्र कुमार, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, गगन मलिक, भदंत हर्षबोधि महाथेरो, स्वागताध्यक्ष डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, डॉ. गौतम चाबुकस्वार, संयोजक राहुल डंबाळे, सुवर्णा डंबाळे आदी उपस्थित होते..आठवले म्हणाले, ''पाली भाषा ही अतिशय समृद्ध भाषा आहे. पाली भाषेने सर्व जगाला ज्ञान दिले. विज्ञानवाद, समानता, मानवता, शांतता ही मूल्ये तसेच बौद्ध तत्त्वज्ञान हे पाली भाषेतूनच जगभरात पोहोचले. पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी आपण प्रयत्न केले. यापुढे पाली भाषेचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, यासाठी शासकीय पातळीवर सर्व प्रकारची मदत करू.''.बिमलेंद्र कुमार म्हणाले, ''दुःखातून बाहेर पडून समाधान प्राप्त करण्याचा, चित्तशुद्धीचा मार्ग पाली भाषेने दाखवला आहे. त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमापासून पाली भाषेचा ऐच्छिक भाषा म्हणून समावेश होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानच्या धर्तीवर पाली भाषेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय विद्यापीठ किंवा संस्थेची स्थापना करण्यात यावी.''.''सध्याच्या काळात केवळ पाली भाषाच नव्हे; तर बौद्ध धर्मही धोक्यात आला आहे,'' अशी भीती मलिक यांनी व्यक्त केली. ''पाली भाषा ही माणसांना जोडणारी, मैत्रीची आणि परिवर्तनाची भाषा आहे,'' असे भदंत हर्षबोधि महाथेरो यांनी नमूद केले.उद्घाटन सत्रात पाली व बौद्ध अध्ययन विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. महेश देवकर यांचा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला.