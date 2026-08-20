खाणीतील मृतांची संख्या शंभरच्या वर

बांगुई, ता. २० (पीटीआय) : मध्य आफ्रिकेतील कॅमेरूनच्या सीमेजवळील झाम्बोये येथील सोन्याची खाण कोसळून शंभरहून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांमध्ये कोणी जिवंत सापडण्याची आशा गुरुवारी मावळत चालली आहे. बचाव पथकांकडून आणखी मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू असून, ढिगाऱ्याखाली अजून किती जण अडकले आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. खाणीत बचावकार्य सुरू असले तरी एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे आणि तज्ज्ञांची कमतरता असल्याचे स्थानिक कामगारांनी सांगितले.
‘‘बचावकार्य सुरू आहे; मात्र, एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेला तोंड देण्यासाठी ते पुरेसे नाही,’’ असे या खाणीत काम करणाऱ्या जेरेमी नग्बिरी यांनी सांगितले. या दुर्घटनेत त्यांचा भाऊ आणि एक मित्र मृत्युमुखी पडला. बचावकार्यादरम्यान काही जणांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याचे आपण पाहिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भूस्खलनामुळे दुर्घटना
मंगळवारी भूस्खलन झाल्यानंतर ही खाण कोसळली. स्थानिक अधिकारी आणि रेड क्रॉसने बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्घटनेत शंभरहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. खाणमंत्री रुफिन बेनाम बेलतुंगू यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला. तसेच, असुरक्षित पद्धतीने खाणकाम करण्याच्या धोक्यांबाबत खाण कामगारांना सावध केले, अशी माहिती मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात देण्यात आली आहे.
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