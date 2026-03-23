Pune News: मगरपट्ट्याच्या मागील बाजूस कॅनल फुटल्याने रस्त्यावर पाणीच पाणी; सोसायटीमध्ये पाणी शिरले पाणी, नागरिक भयभीत!

घोरपडी: मगरपट्टा सोसायटीच्या मागील बाजूस असलेल्या कालव्याला भगदाड पडल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडत असून परिसरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कॅनालमधून वेगाने वाहणारे पाणी रस्त्यावर येत असून मगरपट्टा सोसायटीमध्ये पाणी शिरले आहे. तसेच हडपसर औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरले आहे .जवळच असलेल्या जहांगीर नगर येथील वस्तीमध्ये ही पाणी शिरत असून नागरिक भयभीत झाले आहेत. .मगरपट्टा रोड परिसरात सुरू असलेल्या पाइपलाइन कामामुळे कॅनालला मोठा धोका निर्माण होऊन अखेर कॅनाल फुटल्याची घटना घडली आहे. तसेच मागील अनेक दिवसांपासून कॅनालमधून किरकोळ पाणी गळती सुरू होती. अखेर मोठे भगदाड पडून कॅनाल फुटला. त्यामुळे परिसरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे..मोठ्या प्रमाणावर पाणी आल्याने मगरपट्टाच्या मागील बाजूचे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. एका बाजूचा रस्सा बंद झाला असून एकच मार्ग सुरू असल्याने साधारण दोन किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागलेल्या आहेत..घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली असून अनेक जण परिस्थिती पाहण्यासाठी जमा झाले आहेत. पाण्याचा वेग मोठा असल्याने अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः लहान मुले आणि वाहनचालकांसाठी हा परिसर धोकादायक बनला आहे.मोहन भदाणे, अधिकारी पाटबंधारे विभाग.पाइपलाइन कामादरम्यान कॅनालची भिंत कमकुवत झाल्याने हा प्रकार घडला असावा. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कालव्यातील संपूर्ण पाणी थांबले असून पाणी कमी झाल्यावर तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.