पुणे

Pune Accident: दुर्दैवी घटना! 'कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी मार्गावर अपघातात दाेघांचा मृत्यू'; कारवरील ताबा सुटला अन् कालव्यात पडली..

Fatal Mishap in Solapur: सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी मार्गावर पिंपळनेर लगत चालक बंडगर यांचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने वाहन लगतच्या असलेल्या कॅनॉलला लावलेल्या लोखंडी गार्डला घासून कैनलमध्ये पडली. त्यावेळी फिर्यादी हे गाडीचा साईडचा दरवाजा उघडून गाडीतून कसेबसे बाहेर आलो आले.
Pune Accident
Pune AccidentSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-संतोष आटोळे

इंदापूर: वडापुरी (ता.इंदापूर) येथील दोघांचा कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी रोडवर पिंपळनेरजवळ असलेल्या कालव्यात चार चाकी पडून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. शंकर उत्तम बंडगर व अनिल हनुमंत जगताप (तोबरे) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे आहेत.

