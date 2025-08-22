Pune Accident: दुर्दैवी घटना! 'कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी मार्गावर अपघातात दाेघांचा मृत्यू'; कारवरील ताबा सुटला अन् कालव्यात पडली..

-संतोष आटोळेइंदापूर: वडापुरी (ता.इंदापूर) येथील दोघांचा कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी रोडवर पिंपळनेरजवळ असलेल्या कालव्यात चार चाकी पडून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. शंकर उत्तम बंडगर व अनिल हनुमंत जगताप (तोबरे) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे आहेत. .Solapur Fraud: गृहनिर्माणची जागा परस्पर विकून २७ लाखांचा अपहार; २२ जणांवर गुन्हा, शासनाची फसवणूक .याबाबत सुरेश राजाराम जाधव (वय 49 वर्षे, रा. वडापुरी ता.इंदापूर) यांनी कुर्डूवाडी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुरुवार (ता.21) रोजी फिर्यादी व त्यांच्या गावातील शंकर उत्तम बंडगर (वय 44 वर्षे) व अनिल हनुमंत जगताप (वय 55 वर्षे) असे तिघे जण चारचाकी वाहन (क्रमांक MH42 BE 8954) मधून धाराशीव येथून वडापुरी ता.इंदापूर कडे परतत हाेते. सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी-टेंभुर्णी मार्गावर पिंपळनेर लगत चालक बंडगर यांचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने वाहन लगतच्या असलेल्या कॅनॉलला लावलेल्या लोखंडी गार्डला घासुन कैनलमध्ये पडली. त्यावेळी फिर्यादी हे गाडीचा साईडचा दरवाजा उघडुन गाडीतून कसेबसे बाहेर आलो आले. .यावेळी गाडीचे इतर दरवाजे लॉक झाल्याने इतर दोघांना बाहेर पडणे शक्य झाले नाही.यामध्ये बराच वेळ गेला.त्यानंतर स्थानिकांच्या मदतीने ट्रॅक्टरने ओढुन गाडी बाहेर काढली यावेळी गाडीत असलेलं शंकर उत्तम बंडगर, अनिल हनुमंत जगताप यांना कुर्डवाडी येथील दवाखान्यात दाखल केले असता उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले..Pune Accident:'मुक्या प्राण्याला वाचविताना बार्शी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक गंभीर जखमी'; कार-ट्रकची धडक, प्राण्याला वाचवण्याचा प्रयत्न अन्.. .दरम्यान या दुर्दैवी घटनेमुळे वडापुरी (ता. इंदापूर) गावावरती शोककळा पसरली असून एकाच गाडीतून प्रवास करत असलेले तिघेही जिवलग मित्र होते. त्यातील दोघांचा मृत्यू झाल्याने गावकऱ्यांनी गावातील सर्व व्यवहार बंद ठेवत शोक व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.