Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटात मोटार खोल दरीत कोसळली, चार मृतदेह हाती; सर्वजण पुण्यातील

Tamhini Ghat Pune Accident : पुणे येथून कोकणात फिरण्यासाठी निघालेल्या थार मोटारीचा अपघात होऊन ताम्हिणी घाट (जि.रायगड) हद्दीतील सुमारे पाचशे फुट खोल दरीत कोसळली. त्यामुळे मोटारीतील सहा तरुणांचा मृत्यु झाल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. शोध पथकास अद्यापपर्यंत चार मृतदेह लांबून दिसून आले आहेत. इतरांचा शोध, तसेच मृतदेह दरीतून वर आणण्यासाठी बचाव पथकाचे प्रयत्न सुरु आहेत. सोमवार (ता.१७) मध्यरात्री दरम्यान हा अपघात झाला असण्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. हा भीषण अपघात रात्रीच्यावेळी झाल्याने हा प्रकार कुणाच्याही लक्षात आला नाही..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, प्रथम शहाजी चव्हाण (वय-२२, रा.कोंढवे धावडे, पुणे) पुनित सुधारक शेट्टी, (वय-२०, रा.कोपरे गाव, उत्तमनगर, पुणे), साहील साधु बोटे (वय-२४, रा.कोपरे गाव, उत्तमनगर, पुणे) श्री महादेव कोळी (वय-१८, रा.कोपरे गाव, भैरवनाथ नगर, पुणे), ओंकार सुनील कोळी (वय-१८, रा.कोपरे गाव, भैरवनाथ नगर, पुणे,) शिवा अरुण माने (वय-१९, रा.कोपरे गाव, भैरवनाथ नगर, पुणे) हे सर्व सहा मित्र सोमवार (ता.१७) रात्री ११.३० वा. चार चाकी थार गाडीने (एम.एच.१२, वायएन ८००४ ) कोकणात फिरण्यासाठी निघाले होते..त्यानंतर त्यांचा कोणताही संपर्क झाला नाही. त्यामुळे पालकांनी उत्तमनगर पोलिसांत तक्रार ते हरवल्याची दिली. त्यानंतर पोलिसांनी सीसीटीव्ही, लोकेशन च्या माध्यमातून ताम्हिणी घाट परिसरात शोध घेतला. गुरुवार (ता.२०) ताम्हिणी घाटात (जि.रायगड) अवघड वळणावर अपघात प्रवण ठिकाणी ड्रोनच्या मदतीने शोध घेतला असता दरीत थार मोटार व चार मृतदेह लांबून दिसून आले. त्यानंतर शोधकार्याने वेग घेतला आहे..गाडी व मृतदेह अत्यंत खोल दरीत असल्यामुळे बचाव कार्य अत्यंत आव्हानात्मक झाले आहे. माणगाव पोलिस, रायगड आपत्ती व्यवस्थापन, मुळशी तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समिती संस्था, स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यावतीने बचावकार्य सुरु आहे. मृतांची नावे अद्याप समजलेली नाहीत.पुण्याकडून कोकणाकडे जाताना रायगड जिल्हयातील कोंडेथर गावांनतर घाट उतरतानाच्या पहिल्याच तीव्र वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून वाहन दरीत कोसळल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. 'मुळशी तालुका व पुणे जिल्हयाची हदद संपल्यानंतर रायगड जिल्हयातील कोंडेथर गावापासून पुढे ताम्हिणी घाट सुरु होतो. अत्यंत तीव्र वळणांचा हा घाट आहे..Tamhini Ghat Accident : कारचे सनरुफ ठरले जीवघेणे! ताम्हिणी घाटात कारच्या सनरुफवर दगड कोसळून महिलेचा मृत्यू.आजुबाजुला उभी व खोल दरी, घनदाट जंगल असा हा परिसर आहे. वेगात असलेली वाहने वळणावर अनियंत्रीत झाल्यास दरीच्या बाजुला ओढली जातात. संपुर्ण परिसर अपघात प्रवणक्षेत्र आहे. येथे लोखंडी रेलींग्स आहेत. परंतू येथे घाटात जाड भिंतींची उपाययोजना तसेच वेगमर्यादा राखण्यासाठी गती नियंत्रक करणे गरजेचे आहे.' असे प्रमोद बलकवडे, शेलार मामा, सामाजिक कार्यकर्ते अंकुश ढमाले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.