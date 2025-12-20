Pune: मेट्रो प्रवाशांसाठी अलर्ट! कच्चे मांस आणि सुके मासे घेऊन प्रवास केल्यास ट्रेनमध्ये ‘नो एंट्री’; कठोर नियम लागू

पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यात मेट्रो प्रवासादरम्यान फक्त सीलबंद मांसाहारी पदार्थांना परवानगी आहे. तर कच्चे मांस, उघडे मांसाहारी पदार्थ आणि सुके मासे पिशव्यांमध्ये किंवा उघड्यावर नेण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. शिजवलेले शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न कंटेनर किंवा पॅकेजमध्ये नेले जाऊ शकते, परंतु प्रवासादरम्यान ते मेट्रोच्या आत खाण्यास परवानगी नाही. .हा नियम मेट्रोच्या स्थापनेपासून लागू आहे. परंतु बहुतेक प्रवाशांच्या अज्ञानामुळे, सुरक्षा तपासणी दरम्यान अनेकदा संघर्ष निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) ने प्रतिबंधित वस्तूंची यादी पुन्हा जारी केली आहे. महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर तांबवेकर यांच्या मते, मेट्रो पूर्णपणे वातानुकूलित असल्याने, कुजलेल्या किंवा शिजवलेल्या अन्नाचा वास संपूर्ण गाडीत पसरू शकतो. ज्यामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होऊ शकतो. .Pune Crime : कदमवाक वस्तीतील जयश्री एक्झिक्युटिव्हवर लोणी काळभोर पोलिसांचा बनावट गिऱ्हाईक पाठवून छापा; दोन महिलांची सुटका!.स्वच्छता राखण्यासाठी आणि ज्वलनशील पदार्थांपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मेट्रो वाहतूक नियमन कायद्यात अशा कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्या 'अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या' शुभ मुहूर्तावर (५ जानेवारी २०२६), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) कडून गणेश भक्तांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुण्यातील शिवाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड आगारातून अष्टविनायक दर्शनासाठी विशेष बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .सुटण्याची तारीख ५ जानेवारी २०२६ (सोमवार) सकाळी ७:०० वाजता (शिवाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड आगारातून) असेल. ही एक विशेष फेरी आहे ज्यामध्ये भाविकांना गणपतीचे दर्शन दिले जाईल. या विशेष बस सेवेसाठी भाविक महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाईल अॅप किंवा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे आगाऊ आरक्षण करू शकतात. .Pune News : “दुचाकीची चेन साफ करताना अंगठा तुटला; पाच तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांचा चमत्कार!.प्रवासादरम्यान 'भक्ती निवास' येथे राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था असेल, परंतु खर्च यात्रेकरूंना स्वतः करावा लागेल. पुणे विभाग नियंत्रक अरुण सिया म्हणाले की, जर ४० पेक्षा जास्त यात्रेकरूंच्या गटाने एकत्रितपणे आरक्षण केले तर वाहतूक विभाग त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बसची व्यवस्था करेल. अंगारकी चतुर्थीला होणाऱ्या अष्टविनायक दर्शनाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे आणि हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने भाविकांच्या सोयीसाठी हे ठोस पाऊल उचलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.