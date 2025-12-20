पुणे

Pune: मेट्रो प्रवाशांसाठी अलर्ट! कच्चे मांस आणि सुके मासे घेऊन प्रवास केल्यास ट्रेनमध्ये ‘नो एंट्री’; कठोर नियम लागू

Pune Metro Raw Meat Ban: पुणे मेट्रोमध्ये कच्चे मांस आणि सुके मासे नेण्यावर बंदी पुन्हा एकदा घालण्यात आली आहे. अंगारकी चतुर्थीला अष्टविनायक दर्शनासाठी पुण्याहून विशेष एमएसआरटीसी बसेस धावतील.
पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यात मेट्रो प्रवासादरम्यान फक्त सीलबंद मांसाहारी पदार्थांना परवानगी आहे. तर कच्चे मांस, उघडे मांसाहारी पदार्थ आणि सुके मासे पिशव्यांमध्ये किंवा उघड्यावर नेण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. शिजवलेले शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न कंटेनर किंवा पॅकेजमध्ये नेले जाऊ शकते, परंतु प्रवासादरम्यान ते मेट्रोच्या आत खाण्यास परवानगी नाही.

