मुख्यमंत्र्यांविरोधात पोस्ट करणे एकाला पडले महागात

आळंदी : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याने आळंदीतील एकावर गुन्हा दाखल केला. नवनीतकुमार देशमुख, असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव असल्याची माहिती आळंदी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र चौधर यांनी दिली. याबाबतची फिर्याद आळंदीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रसचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवक डी. डी. भोसले यांनी दिली. आरोपी नवनितकुमार देशमुख याने एका पोस्टवर गलिच्छ भाषेत टिका केली. याबाबत आळंदीत शिवसैनिक व वारकरी संप्रदायामध्ये क्षोभ निर्माण झाला. अखेर डी. डी. भोसले यांनी देशमुख याच्या विरोधात आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. देशमुख हा मूळचा जिंतूरचा असून, आळंदीत शिकण्यासाठी काही काळ होता. सध्या तो जिंतूरमध्येच वास्तव्यास आहे. त्याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर मात्र आळंदीचाच रहिवासी असल्याचे दिसून येत आहे. त्याला अद्याप अटक केली नाही. याबाबत अधिक तपास आळंदी पोलिस करत आहेत. भोसले यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले काम करत आहेत. शांत व संयमी माणसाबाबत आक्षेपार्ह भाष्य गैर असल्याने तक्रार दिली.

Web Title: a case was registerd one preson becuse of post against CM