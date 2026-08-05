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अहिल्यानगर
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शालेय क्रीडा स्पर्धांबाबत आता निर्बंध
एकाच खेळात सीबीएसईसह अन्य मंडळांच्या स्पर्धांत सहभाग घेतल्यास कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर, ता. ५ : सीबीएसईसह इतर शैक्षणिक मंडळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थी खेळाडूंना या वर्षापासून त्यांच्या शैक्षणिक मंडळाद्वारे किंवा राज्याच्या क्रीडा विभागाने आयोजित केलेल्या शालेय स्पर्धांमधील खेळात एकाच खेळात दोन्ही मंडळांच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेता येणार नाही. दोन्ही मंडळांच्या स्पर्धांमध्ये एकाच खेळाडूस वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारात खेळण्याची संधी उपलब्ध आहे; परंतु नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित खेळाडूवर कारवाई केली जाईल आणि त्याची पात्रता रद्द केली जाईल.

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जिल्हा क्रीडाधिकारी व जिल्हा क्रीडा परिषद यांच्या माध्यमातून तालुकास्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धा १४, १७ आणि १९ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या गटात आयोजित केल्या जातात. राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सीबीएसई, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संघटन, विद्या भारती अशा व अन्य राष्ट्रीय, तसेच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांत शिकत असलेल्या खेळाडूंना विशिष्ट खेळ प्रकारांत त्या-त्या शैक्षणिक मंडळ किंवा क्रीडा विभाग आयोजित स्पर्धा यांपैकी कोणत्याही एकाच ठिकाणी सहभागाची संधी द्यावी, असा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे राज्य व अन्य शैक्षणिक मंडळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या खेळाडूंचा प्रवेश अर्ज भरताना शाळा, महाविद्यालयांना एका खेळासाठी एकाच मंडळाचा पर्याय निवडावा लागणार आहे.
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सीबीएसईसह अन्य शिक्षण मंडळातील विद्यार्थी त्यांच्या मंडळाने आयोजित केलेल्या फुटबॉल स्पर्धेत खेळला असेल, तर त्याला क्रीडा विभागाच्या फुटबॉल स्पर्धेत खेळता येणार नाही; परंतु त्यास कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ अशा अन्य खेळांत क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत सहभागी होता येईल. शाळा, महाविद्यालयांनी प्रवेश अर्ज खुले झाल्यावर या नियमाचे पालन करावे.
-ज्ञानेश्‍वर खुरंगे, जिल्हा क्रीडाधिकारी, अहिल्यानगर.

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