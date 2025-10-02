पुणे

Pune Rashtriya Swayamsevak Sangh: 'पुण्यात आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघशक्तीचे दर्शन'; शताब्दी वर्षानिमित्त ७७ संचलने, ८४ उत्सव

RSS Displays Strength in Pune: पुणे महानगरातील नऊ भागांमध्ये एकूण ८४ शस्त्रपूजन उत्सव आयोजित करण्यात आले आहेत. संघ स्वयंसेवकांची एकूण ७७ सघोष पथ संचलने पुणे शहराच्या विविध भागांतून काढली जातील. या उत्सवांमध्ये बाल वयोगटातील स्वयंसेवकांचा सहभाग लक्षणीय आहे.
Grand Sangh Shakti display in Pune with 77 processions and 84 cultural events marking RSS centenary year.

Grand Sangh Shakti display in Pune with 77 processions and 84 cultural events marking RSS centenary year.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला उद्या (ता. २) दसऱ्याला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष आरंभानिमित्त पुणे महानगरात संघशक्तीचे सादरीकरण होणार आहे. त्या अंतर्गत शहराच्या विविध भागांतून ७७ पथसंचलने आणि ८४ उत्सव होणार आहेत. त्यात २० हजारांहून अधिक स्वयंसेवक गणवेशात सहभागी होणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
district
city
Cultural heritage
traditional procession
Rashtriya Swayamsevak Sangh centenary

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com