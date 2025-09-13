पुणे - 'सायकल चालवणे हे शारीरिक स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. सशक्त भारताचा नारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पंचसूत्रीचे पालन पुणेकरांनी करावे,” असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने ‘पुणे ऑन पेडल्स’ सायकल फेरी व वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमात पाच हजारांहून अधिक पुणेकर सहभागी झाले होते.कोथरूड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा येथे अनुराग ठाकूर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आकाशात फुगे सोडून व हिरवा झेंडा दाखवून या सायकल फेरीचा प्रारंभ करण्यात आला. ही सायकल फेरी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई पुतळा व बालगंधर्व चौक मार्गे काढण्यात आली..वॉकेथॉनचा मार्ग एसएनडीटी महाविद्यालयापर्यंत होता. या वेळी ७५ गरजू मुलांना सायकल वाटप करण्यात आल्या. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, क्रिकेटपटू केदार जाधव, महाराष्ट्र केसरी शिवराज राक्षे आदी यावेळी उपस्थित होते.माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, 'सायकल वापरल्याने प्रदूषण कमी होते आणि आरोग्यदायी जीवन शक्य होते. अशा उपक्रमांतून समाजात जनजागृती होते त्यामुळे या कार्यक्रमांची गरज आहे..पुणे हे सायकलींचे शहर आहे. पुण्यात पुन्हा सायकल संस्कृती वाढत आहे, महापालिकेतर्फे आवश्यक सुविधा पुरवून त्यास प्रोत्साहन दिले जाईल, असे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले..या कार्यक्रमात योगपटू स्वरा केंजळे, ट्रेकर नंदकिशोर मुळीक, आयर्न कीड विहान काशीकर व जॉगलिंग खेळाडू केतन अमोणकर यांचा सन्मान करण्यात आला. सायकल फेरी व व वॉकेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्यांना प्रमाणपत्र, पदक व टी-शर्ट देण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जयंत भावे यांनी केले, तर विश्राम कुलकर्णी यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.