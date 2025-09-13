पुणे

Anurag Thakur : सशक्त भारतासाठी मोदींची पंचसूत्री आवश्‍यक; माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर

'सायकल चालवणे हे शारीरिक स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - 'सायकल चालवणे हे शारीरिक स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. सशक्त भारताचा नारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पंचसूत्रीचे पालन पुणेकरांनी करावे,” असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले.

