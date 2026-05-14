Central Railway Mega Block : मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात मेगा ब्लॉक; नागपूर-पुणे मार्गावरील अनेक गाड्या रद्द, काहींच्या मार्गात बदल

Pune division mega block : मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात मेगा ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येत असल्यामुळे नागपूर-पुणे मार्गावरील काही महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्यांच्या मार्गात तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना रेल्वे वेळापत्रक तपासूनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, 15 आणि 17 मे रोजी नागपूरहून तसेच 16 आणि 18 मे रोजी पुण्याहून सुटणारी गरीबरथ एक्सप्रेस रद्द करण्यात आली आहे. तसेच 16 मे रोजी नागपूरहून आणि 17 मे रोजी पुण्याहून सुटणारी नागपूर-पुणे विशेष एक्सप्रेस देखील रद्द करण्यात आली आहे..याशिवाय, हटिया एक्सप्रेस आणि अजनी-पुणे एक्सप्रेस या गाड्यांच्या मार्गात तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. मेगा ब्लॉकमुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होणार असल्याने काही गाड्या पर्यायी मार्गाने धावणार आहेत..Heartwarming Railway Story: धावत्या कुशीनगर एक्स्प्रेसमध्ये घुमला चिमुकलीचा पहिला आवाज; टीटीईची तत्परता, नर्सची मदत, गर्भवतीची ट्रेनमध्येच सुखरूप प्रसूती.प्रवाशांनी संबंधित गाड्यांची अद्ययावत माहिती रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा हेल्पलाइनवरून तपासावी, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मेगा ब्लॉकदरम्यान रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती आणि देखभाल कामे करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.