Auto Rickshaws : पुणे, पिंपरीत ११ हजार रिक्षांचे प्रमाणीकरण; आजपासून कामकाज सुरू

पुणे - पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये रिक्षा भाडेवाढ लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत एकूण ११ हजार रिक्षांचे मीटर प्रमाणीकरण (कॅलिब्रेशन) पूर्ण झाले आहे. रिक्षाचालकांच्या सोयीसाठी पुणे आरटीओने मीटर तपासणी केंद्रांच्या संख्येत वाढ केली असून, मंगळवारपासून (ता. २२) नवीन केंद्रे कार्यान्वित होत आहेत..पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने तीन ऑगस्टच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, एक सप्टेंबर २०२६ पासून सुधारित भाडेवाढ लागू झाली आहे. यानंतर मीटर तपासणी अनिवार्य असल्याने आरटीओने शिवाजीनगर व रामटेकडी येथे दोन नवीन केंद्रे सुरू केली आहेत. पुण्यात आतापर्यंत आठ हजार, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन हजार रिक्षांचे प्रमाणीकरण झाले आहे. दीड लाख रिक्षांची संख्या लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे..येथे होणार मीटर तपासणीअलंकार पोलिस ठाण्यासमोर, कर्वेनगरइऑन आयटी पार्कजवळ, खराडी पोलिस चौकीसमोर, खराडीसिंचननगर, रेंजहिल्स कॉर्नर, शिवाजीनगररामटेकडी इंडस्ट्रियल इस्टेट, इगलबर्ग कंपनी, लेन क्रमांक ३, रामटेकडीअशी असेल वेळसोमवार ते शुक्रवार : सकाळी ८ ते १०शनिवार : सकाळी ८ ते दुपारी ४दर रविवारी व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी मीटर तपासणीचे कामकाज बंद. .रिक्षांच्या मीटर प्रमाणीकरणाचे काम वेगाने व्हावे, याकरिता केंद्रात वाढ केली आहे. रिक्षाचालकांनी रविवारी आणि शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळता, इतर दिवशी जवळच्या केंद्रावर जाऊन मीटरची तपासणी करून घ्यावी.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.