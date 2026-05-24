Shivsrushti Darshan : ‘शिवसृष्टी दर्शन’ उपक्रमातून शिवकालीन गड-दुर्ग व प्रेरणादायी वास्तूंचा अभ्यासपूर्वक प्रसार व्हावा : अमोघ वैद्य

पुणे : ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रती आदर म्हणून आपण खूप काही करू शकतो. महाराजांच्या गड-दुर्गांची माहिती, त्यांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या प्रेरणादायी वास्तू, शिवचरित्र यांचा इतिहास आपण अधिकाधिक लोकांपर्यत पोहोचवला पाहिजे,’ असे मत युवा इतिहास अभ्यासक अमोघ वैद्य यांनी व्यक्त केले..चैत्राली फाउंडेशनतर्फे आंबेगाव येथील ‘शिवसृष्टी दर्शन’ उपक्रमाचे मोफत आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी उपस्थित पर्यटकांसमोर ते बोलत होते. यावेळी शिवसृष्टी प्रकल्पाचे विश्वस्त गुणेश पुरंदरे, अनिल वळसंगकर, फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सुवर्णा इंदोरे व फाउंडेशनचे सक्रिय सदस्य उपस्थित होते. प्रारंभी फाउंडेशनतर्फे पुरंदरे व वळसंगकर यांचा शाल व ‘शी इज’ पुस्तक देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर वैद्य यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला..‘शिवकालीन वास्तू किंवा कोणत्याही काळातील वास्तूकला, शिल्पकला किंवा मंदिरे पाहताना ती नुसत्या डोळ्यांनी न पाहता अभ्यासाच्या दृष्टीने पाहावीत. त्यातून त्या काळच्या व्यक्तींची सौंदर्यदृष्टी दिसून येते. अनेक ठिकाणी निसर्गाची प्रतिके दिसतात. संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेली योजना दिसते. शिवसृष्टी प्रकल्पात जवळपास सर्वच गोष्टींचा अतिशय सुंदररित्या अंतर्भाव केलेला आहे. प्रतेयक शिवभक्ताने ही प्रकल्प पाहायला हवा,’ असेही ते म्हणाले..पुरंदरे व वळसंगकर यांनीही मनोगते व्यक्त केली. उत्तमकुमार इंदोरे यांनी प्रास्ताविकात फाउंडेशनच्या कार्याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.