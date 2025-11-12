पुणे

Chakan Elections : चाकणला फक्त पैसेवाल्या उमेदवारांना उमेदवारी; सर्वसामान्य उमेदवाराने करायचे काय?

Democracy For Sale : चाकण नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जो उमेदवार कोट्यावधी रुपये खर्च करू शकेल त्यालाच उमेदवारी देण्याकडे विविध राजकीय पक्षांचा कल आहे. त्यामुळे अजूनही काहींची उमेदवारी घोषित झालेली नाही.
चाकण : सर्वसामान्य उमेदवार मात्र पैसे नसल्याने निवडणुकीला उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य उमेदवाराने करायचे काय हा प्रश्न सर्वसामान्य कार्यकर्ता, उमेदवाराला पडला आहे.कोणत्याही पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अजूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकत नाही ते मुहूर्तावर उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत असे वास्तव आहे. चाकण औद्योगिक वसाहत व परिसराचा झालेला आर्थिक विकास यामुळे चाकण परिसरात उमेदवारांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे आहेत.

