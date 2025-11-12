Chakan Elections : चाकणला फक्त पैसेवाल्या उमेदवारांना उमेदवारी; सर्वसामान्य उमेदवाराने करायचे काय?

चाकण : सर्वसामान्य उमेदवार मात्र पैसे नसल्याने निवडणुकीला उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य उमेदवाराने करायचे काय हा प्रश्न सर्वसामान्य कार्यकर्ता, उमेदवाराला पडला आहे.कोणत्याही पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अजूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकत नाही ते मुहूर्तावर उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत असे वास्तव आहे. चाकण औद्योगिक वसाहत व परिसराचा झालेला आर्थिक विकास यामुळे चाकण परिसरात उमेदवारांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे आहेत. .नगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची वर्दळ.नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणुकीत ज्या उमेदवारांकडे पैसे आहेत कोट्यावधी रुपये आहेत तेच उमेदवारीची भाषा करत आहेत आणि त्याच उमेदवारांना पक्ष उमेदवारी देणार आहे हे चित्र आहे. चाकण येथे प्रत्येक पक्ष ज्या उमेदवाराकडे कोटीच्या कोटी रुपये खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आहे तेच उमेदवार शोधत आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना विलंब लागत आहे. प्रत्येक पक्ष कोणता उमेदवार प्रभागात अधिक खर्च करू शकेल. .याकडे लक्ष देत आहे. त्यामुळे उमेदवारीच्या पंगतीत सर्वसामान्य कार्यकर्ता बसू शकत नाही ही मात्र शोकांतिका आहे. प्रत्यक्षात नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी नगरसेवक उमेदवाराला साडेतीन लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे तर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला सव्वा अकरा लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. त्यामुळे या मर्यादेला उमेदवार हरताळ फासत आहे. ज्या उमेदवाराचा खिसा गरम आहे त्याच्याकडेच मतदार धाव घेत आहे असे वास्तव आहे..मतदारांना प्रलोभनेचाकण नगरपरिषदे च्या निवडणुकीत सुमारे ३३ हजार मतदार आहेत. एका प्रभागात साधारणपणे अडीच ते तीन हजार मतदार आहेत. त्यामुळे अधिक मतदार आपल्याकडे आकर्षित कसे होतील यासाठी उमेदवारांनी हॉटेलमध्ये पार्टी, देवदर्शन सहली, साड्या वाटप, वस्तूंचे वाटप, रोख रकमेचे वाटप यावर विशेष भर दिला आहे. शेवटच्या टप्प्यात मते खरेदी करण्यावर अनेक उमेदवारांचा भर राहणार आहे .चाकण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळत नाही. कोणताही पक्ष ज्याच्याकडे निवडणुकीत खर्च करण्यासाठी पैसा नाही त्याला उमेदवारी देत नाही. येथे फक्त पैसेवाल्या उमेदवारांना उमेदवारी मिळते असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अमृत शेवकरी, सुहास गोरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.