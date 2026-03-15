Gas Price Hike: चाकणमध्ये सिलिंडरला चक्क साखळी अन् कुलूप...

Chakan MIDC Gas Price Hike: चाकण एमआयडीसी परिसरात गॅस सिलिंडरच्या दरात सहापट वाढ झाल्याने कामगारांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. शंभर रुपयांचा गॅस आता तब्बल ६०० रुपये किलोने विकला जात असल्याने कामगार हतबल झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
चाकण : घरगुती गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी चाकणमधील नागरिकांना आता रात्रीपासूनच रस्त्यावर झोपून रांगा लावाव्या लागत आहेत. आपली जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही नागरिक चक्क गॅस सिलिंडरला साखळी आणि कुलूप लावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

