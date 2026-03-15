Gas Price Hike: चाकणमध्ये सिलिंडरला चक्क साखळी अन् कुलूप...

चाकण : घरगुती गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी चाकणमधील नागरिकांना आता रात्रीपासूनच रस्त्यावर झोपून रांगा लावाव्या लागत आहेत. आपली जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही नागरिक चक्क गॅस सिलिंडरला साखळी आणि कुलूप लावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..चाकण (ता. खेड) येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील गॅस एजन्सीसमोर रात्री १२ वाजल्यापासूनच कामगार, महिला आणि तरुणांच्या रांगा लागत आहेत. गॅसचा तुटवडा भासण्याच्या भीतीने नागरिक रात्री दोन-तीन वाजेपासूनच एजन्सीसमोर जमिनीवर झोपून आपली जागा धरून ठेवत आहेत..सकाळी लवकर येऊनही ८ ते १० तास उन्हात उभे राहावे लागत असल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. काही कामगारांनी सांगितले की, नंबर जाऊ नये म्हणून सिलिंडरला साखळीने कुलूप लावून ठेवण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, गॅस वितरकांनी पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगत घरपोच गॅस मिळेल, असे आवाहन केले आहे. मात्र, गॅस मिळणार नाही, या भीतीने नागरिक रांगा लावत आहेत..Gas Cylinder Shortage : चाकणला गॅस मिळविण्यासाठी नागरिक झोपून रांगेत, रांगेतील गॅस सिलेंडरला रात्रीच्या वेळेस कुलूप.गॅस वितरकांच्या मते तुटवडा नाही, आम्ही सर्वांना गॅस देत आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु नागरिक, कामगार गॅस मिळणार नाही या भीतीने रांगा लावत आहेत. याकडे शासनाच्या पुरवठा अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. - संजय सोळंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक.