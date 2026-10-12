Pune News: चाकणमध्ये हृदयद्रावक घटना! मोबाईलवरून वाद, वडिलांच्या दोन थपडा अन् १७ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, सायकलनेच दिला सुगावा..

चाकण : बहिणीसोबत मोबाईलवरून झालेले किरकोळ भांडण आणि त्यानंतर वडिलांनी मारलेल्या दोन थपडांचा राग मनात धरून एका सतरावर्षीय विद्यार्थ्याने राक्षेवाडी येथील भामा नदीच्या पुलावरून उडी मारून आपले जीवन संपवले. शनिवारी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेनंतर त्याचा मृतदेह रविवारी (ता. ११) दुपारी शोधण्यात यश आले..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...या घटनेने संपूर्ण चाकण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अमन शेषनाथ पांडे (वय १७, रा. चाकणची आगरवाडी, ता. खेड) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. अमन हा चाकण येथील श्री शिवाजी विद्या मंदिरात अकरावीत शिकत होता. त्याचे वडील एका कंपनीत काम करतात. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. १०) अमनचे त्याच्या बहिणीसोबत मोबाईलवरून भांडण झाले. यानंतर वडिलांनी त्याला रागाच्या भरात दोन थोबाडीत मारल्या..या अपमानामुळे दुखावलेला अमन सायकल घेऊन घरातून निघून गेला. त्याने चाकण-राक्षेवाडी रस्त्यावरील भामा नदीच्या पुलावरून शनिवारी सकाळी अकराच्या सुमारास पाण्यात उडी घेतली. शनिवारी सायंकाळी पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर चाकण नगर परिषद अग्निशमन दल व मावळ येथील आपदा मित्र पथकाने रात्री प्रकाशझोतात शोधकार्य सुरू केले, मात्र अंधारामुळे मृतदेह सापडला नाही..रविवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास शोधमोहिमेला यश आले आणि अमनचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आला. या वेळी चाकण नगर परिषद अग्निशामक दलाचे प्रकाश वाघ, कमलेश शिंदे, उमेश चव्हाण, विशाल आढाव, मावळ आपदा मित्रचे नीलेश गराडे, राजेंद्र वाडगे, गणेश गायकवाड, रवी कोळी, पोलिस उपनिरीक्षक रामचंद्र मोहिते, पीएमआरडीएचे अभिषेक साबळे, तेजस डांगरे, उमेश फाळके आणि सामाजिक कार्यकर्ते श्याम राक्षे व स्थानिकांनी मोठे प्रयत्न केले..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.सायकलनेच दिला आत्महत्येचा सुगावा...अमन घरातून निघून गेल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला. तब्बल दोन किलोमीटरवर असलेल्या राक्षेवाडी येथील भामा नदीच्या पुलावर अमनची सायकल बेवारस स्थितीत आढळली. सायकल तिथे पाहून कुटुंबीयांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्याने नदीत उडी मारली असावी, या संशयावरून त्यांनी तातडीने पोलिसांना माहिती दिली आणि त्यानंतर शोधकार्याला सुरुवात झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.