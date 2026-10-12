पुणे

Pune News: चाकणमध्ये हृदयद्रावक घटना! मोबाईलवरून वाद, वडिलांच्या दोन थपडा अन् १७ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, सायकलनेच दिला सुगावा..

Chakan Bhama River Incident Student Body Recovered After Search: राक्षेवाडी पुलावर सायकल आढळली; शोधमोहिमेनंतर भामा नदीत सापडला विद्यार्थ्याचा मृतदेह
Chakan News 17 Year Old Student Aman Pandey Found Dead in Bhama River Search Led by Bicycle Found Near Bridge

Chakan News 17 Year Old Student Aman Pandey Found Dead in Bhama River Search Led by Bicycle Found Near Bridge

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सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : बहिणीसोबत मोबाईलवरून झालेले किरकोळ भांडण आणि त्यानंतर वडिलांनी मारलेल्या दोन थपडांचा राग मनात धरून एका सतरावर्षीय विद्यार्थ्याने राक्षेवाडी येथील भामा नदीच्या पुलावरून उडी मारून आपले जीवन संपवले. शनिवारी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेनंतर त्याचा मृतदेह रविवारी (ता. ११) दुपारी शोधण्यात यश आले.

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