Rain Update : पुढील दोन दिवस तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता

पुणे - कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात गुरूवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तर, कोकणात तुरळक ठिकाणी गुरूवारी उष्ण व दमट हवामान राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..संपूर्ण राज्यात शुक्रवारपासून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कोकण-गोव्यात तुरळक ठिकाणी कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. विदर्भात तुरळक ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ, मध्य महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी, मराठवाड्यात काही ठिकाणी, तर कोकण-गोवा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली आहे..राज्यात सर्वाधिक कमाल तापमान सोलापूरमध्ये ३७.३ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. तर महाबळेश्वरमध्ये १८.४ अंश सेल्सिअस असे सर्वात कमी किमान तापमानाची नोंद बुधवारी झाली. पुणे आणि आसपासच्या परिसरात आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.