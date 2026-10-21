पुणे

Rain Update : पुढील दोन दिवस तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता

कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात गुरूवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.
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Rain

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात गुरूवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तर, कोकणात तुरळक ठिकाणी गुरूवारी उष्ण व दमट हवामान राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे.

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