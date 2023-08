By

मेट्रो, बससह पुण्याशी जोडणाऱ्या या सर्व ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम्सना 'वन कार्ड' योजनेनं जोडण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. महा मेट्रोचे एमडी श्रावण हार्डिकर यांच्यासह पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला तशा सूचना केल्या आहेत.(Chandani Chowk inauguration One Card for Pune Transport Devendra Fadnavs Instructions to Metro officials)

फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

पुण्याच्या मेट्रोला पहिल्यांदा मंजुरी मिळाली त्यानंतर नागपूरची झाली. पण नागपूरची पूर्ण झाली. आमची नितीन गडकरींसोबत बैठक झाल्यानंतर पुणे मेट्रोच्या कामानं वेग घेतला. त्यानंतर पुणे मेट्रोमध्ये इंटरचेंजचं काम झाल्यामुळं पुणे मेट्रोत आता केवळ वाढदिवस साजरे होत नाहीत तर लोक प्रवासही करायला लागले आहेत. (Latest Marathi News)

पण आता वनकार्ड सुरु झाल्यामुळं त्याचा देखील प्रवाशांना फायदा होईल. श्रावण हार्डिकरांना माझी सूचना आहे. तसेच पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमपीएम यांनाही माझी सूचना आहे की हे जे वनकार्ड आपण काढलं आहे ते पीएमपीच्या बसला देखील लागू होईल, अशा प्रकारचं हे वनकार्ड झालं पाहिजे. म्हणजे आता या वनकार्डवर आपली मेट्रो आणि बस सिस्टिम एकत्रित चालली पाहिजे, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. (Marathi Tajya Batmya)

वन कार्डची संकल्पना काय?

मोदींच्या मते वनकार्ड हे केवळ पुणे मेट्रोसाठी नाही तर पुण्यातल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबरोबरच या कार्डवर देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आपण आणतो आहोत. पुढच्या काळात मुंबईला गेलो तरी पुण्याचं कार्ड दाखवून मुंबईच्या मेट्रोत प्रवास करता येईल, असं हे वनकार्ड आहे. त्यामुळं ही चांगली सुरुवात झाली आहे.