पुणे

Maratha Reservation: ‘माझी टिंगल करा, मला वाईट वाटणार नाही’; जरांगेंच्या टीकेला बावनकुळेंचा सडेतोड पलटवार, एकही दाखला रद्द केलेला नाही

Bawankule Hits Back At Manoj Jarange Over Caste Certificate Row: मराठा समाजाच्या जातदाखल्यांवरून उसळलेल्या वादाला बावनकुळे यांचे उत्तर; ‘एकही दाखला रद्द नाही, माझी टिंगल करूनही न्याय मिळत असेल तर हरकत नाही’
Manoj Jarange Bawankule Row Escalates As Revenue Minister Denies Caste Certificate Cancellation Allegations

Manoj Jarange Bawankule Row Escalates As Revenue Minister Denies Caste Certificate Cancellation Allegations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘‘माझ्या शरीरावर, चेहऱ्यावर किंवा व्यंगावर बोलून मनोज जरांगे यांना आनंद मिळत असेल आणि त्यातून समाजाला न्याय मिळणार असेल, तर त्यांनी माझी जरूर टिंगलटवाळी करावी,’’ अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा गुरुवारी समाचार घेतला.

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