Maratha Reservation: ‘माझी टिंगल करा, मला वाईट वाटणार नाही’; जरांगेंच्या टीकेला बावनकुळेंचा सडेतोड पलटवार, एकही दाखला रद्द केलेला नाही

पुणे : ‘‘माझ्या शरीरावर, चेहऱ्यावर किंवा व्यंगावर बोलून मनोज जरांगे यांना आनंद मिळत असेल आणि त्यातून समाजाला न्याय मिळणार असेल, तर त्यांनी माझी जरूर टिंगलटवाळी करावी,’’ अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा गुरुवारी समाचार घेतला..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .मराठा समाजाला देण्यात येणारे जातदाखले रद्द करण्याबाबत काढलेल्या आदेशावरून बावनकुळे यांच्यावर जरांगे यांनी टीका केली होती. बावनकुळे यांची आज पत्रकारांनी भेट घेऊन, त्याबाबत विचारले असता, त्यावर त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘‘मी कधीही मराठा विरुद्ध ओबीसी अशा वादात पडलेलो नाही. मी कोणाबद्दलही आकस ठेवलेला नाही. माझ्या चेहऱ्यावर, शरीरावर आणि व्यंगावर टीका करून जरांगेंना आनंद वाटत असेल किंवा त्यातून मराठा समाजाला न्याय मिळतोय असे त्यांना वाटत असेल, तर त्यांनी माझे विडंबन आणि टिंगलटवाळी नक्कीच करावी. मला त्याचे काहीही वाईट वाटणार नाही.’’.जरांगे पाटील यांनी महसूल खात्याच्या एका चौकशी पत्रावरून केलेल्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना बावनकुळे यांनी आकडेवारीसह भूमिका मांडली. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत २२ लाख २० हजार ५०० कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे दिली आहेत. या दाखल्यांपैकी केवळ एका दाखल्याबाबत तक्रार आल्यामुळे ७ दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. .कोणताही दाखला रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते. महसूल खात्याने एकही दाखला रद्द केलेला नाही. जात वैधता देणे हे सामाजिक न्याय विभागाचे काम असते. महसूल खात्याचे काम फक्त प्रमाणपत्र देणे आहे, असेही ते म्हणाले. जरांगे यांचा जेव्हा जेव्हा मला फोन आला, तेव्हा मी प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न केला पण एका पत्रावरून गैरसमज पसरवला गेला.’’ जातीयवादाच्या आरोपावर बावनकुळे यांनी आपल्या कुटुंबाचा दाखला दिला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.ते म्हणाले,‘‘माझी पत्नी कुणबी आहे. माझी सून मराठा आहे. माझ्या स्वतःच्या घरात मराठा, कुणबी आणि तेली असा कोणताही भेद नाही. ज्या घरात सून मराठा आणि बायको कुणबी आहे, तो माणूस मराठा समाजावर कसा अन्याय करेल? मी कधीही कोणत्याही जातीत भेद केलेला नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.