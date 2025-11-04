PMC elections : महापालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीच्या वेळापत्रकात बदल; ६ ऐवजी १४ नोव्हेंबरला प्रारुप मतदार यादी जाहीर होणार!

पुणे : निवडणूक आयोगाने १४ ऑक्टोबर रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता. त्यामध्ये ६ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर करावी, त्यानंतर त्यावर हरकती सूचना मागविणे, योग्य हरकतींची दखल घेऊन मतदार यादी मध्ये बदल करणे, त्यानंतर मतदार केंद्रनिहाय मतदार यादी जाहीर करणे असा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता. यामध्ये १० डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी मतदान केंद्रनिहाय जाहीर केली जाणार होती. .PMC Election : महापालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर; ६ नोव्हेंबरला प्रारूप तर १० डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार.मात्र आता या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. यात १२ डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी मतदान केंद्रनिहाय जाहीर केली जाणार आहे.असा आहे मतदार यादीचा सुधारीत कार्यक्रम- प्रारूप मतदार यादीवर हरकती सूचना मागविण्यासाठी यादी प्रसिद्ध करणे : १४ नोव्हेंबर २०२५- प्रारूप मतदार यादीवर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी अंतिम तारीख : २२ नोव्हेंबर २०२५- हरकतींचा विचार करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे : ६ डिसेंबर २०२५- मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी मतदान यादी जाहीर करणे : ८ डिसेंबर २०२५- मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे : १२ डिसेंबर २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.