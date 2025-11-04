पुणे

PMC elections : महापालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीच्या वेळापत्रकात बदल; ६ ऐवजी १४ नोव्हेंबरला प्रारुप मतदार यादी जाहीर होणार!

Pune Voter List : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. प्रारूप मतदार यादी ६ नोव्हेंबरऐवजी १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज या संदर्भात आदेश काढले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : निवडणूक आयोगाने १४ ऑक्टोबर रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता. त्यामध्ये ६ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर करावी, त्यानंतर त्यावर हरकती सूचना मागविणे, योग्य हरकतींची दखल घेऊन मतदार यादी मध्ये बदल करणे, त्यानंतर मतदार केंद्रनिहाय मतदार यादी जाहीर करणे असा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता. यामध्ये १० डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी मतदान केंद्रनिहाय जाहीर केली जाणार होती.

PMC Election : महापालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर; ६ नोव्हेंबरला प्रारूप तर १० डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार
