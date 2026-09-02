Mumbai ST Stop Demand: मुंबई-सातारा-कराड-कोल्हापूर एसटी बसला चेलाडी फाटा येथे अधिकृत थांबा देण्याची आमदार शंकर मांडेकर यांची परिवहन मंत्र्याकडे मागणी

वेल्हे, (पुणे) : मुंबई, सातारा, कराड, कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या एस. टी. बसला चेलाडी फाटा (नसरापूर) येथे थांबा देण्याची मागणी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे भोर - राजगड - मुळशी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी सोमवार (ता.३१) रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे. .आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भोर विधानसभा मतदारसंघातील राजगड (वेल्हा) व भोर तालुक्यातील नागरिकांना मुंबईहून गावी येताना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईहून सातारा, कराड व कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या एस.टी. बसला चेलाडी फाटा (नसरापूर) ता भोर येथे अधिकृत थांबा नसल्यामुळे राजगड तालुक्यातील नागरिकांना पुढील प्रवासासाठी मोठी कसरत करावी लागते. तसेच चेलाडी फाट्याचे तिकीट व आरक्षण उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना अडचणी निर्माण होत आहेत..चेलाडी फाटा हा राजगड सह भोर तालुक्यातील अनेक गावांसाठी महत्त्वाचा वाहतूक केंद्रबिंदू असून, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, कामगार व मुंबईहून गावी येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने या ठिकाणी एस.टी. बसचा थांबा होणे अत्यंत आवश्यक आहे..सदर बाबीची तातडीने दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन मुंबई, सातारा, कराड, कोल्हापूर मार्गावरील योग्य त्या एस.टी. बसला चेलाडी फाटा (नसरापूर) येथे अधिकृत थांबा मंजूर करावा व प्रवाशांना तिकीट/आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या निर्णयामुळे राजगड तालुक्यातील अनेक गावांतील नागरिकांची मोठी सोय होणार असून, त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल. आपण सकारात्मक व तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार शंकर मांडेकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.