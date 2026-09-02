पुणे

Mumbai ST Stop Demand: मुंबई-सातारा-कराड-कोल्हापूर एसटी बसला चेलाडी फाटा येथे अधिकृत थांबा देण्याची आमदार शंकर मांडेकर यांची परिवहन मंत्र्याकडे मागणी

मुंबई-सातारा-कराड-कोल्हापूर एसटी बसला चेलाडी फाटा (नसरापूर) येथे अधिकृत थांबा देण्याची आमदार शंकर मांडेकर यांची परिवहन मंत्र्याकडे मागणी; राजगड-भोर तालुक्यातील प्रवाशांच्या गैरसोयीचा प्रश्न ऐरणीवर
PMPML Bus Service

MLA Shankar Mandekar seeks an ST bus stop at Cheladi Phata.

Sakal
मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) : मुंबई, सातारा, कराड, कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या एस. टी. बसला चेलाडी फाटा (नसरापूर) येथे थांबा देण्याची मागणी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे भोर - राजगड - मुळशी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी सोमवार (ता.३१) रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे.

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