पुणे

Ketan Agrawal Lohgad Case : सिया, चेतनच्या प्रेमाबाबत भावाचा पोलिसांकडे खुलासा, लोहगड केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला नवे वळण; साहिल गोयलची कसून चौकशी

Ketan Agrawal : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तपासादरम्यान महत्त्वाच्या घडामोडी समोर येत आहेत. सिया गोयलच्या भावाची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली असून या प्रकरणातील विविध पैलूंचा तपास सुरू आहे.
Ketan Agrawal Lohgad Case new update

Ketan Agrawal Lohgad Case new update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune Crime News : लोहगड किल्ल्यावर रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. या गाजलेल्या प्रकरणात आता पोलिसांनी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयल यालाही चौकशीसाठी बोलावले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, साहिलला सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यातील कथित प्रेमसंबंधांची आधीपासून माहिती होती. ही बाब त्याने कुटुंबीयांना किंवा इतर कोणालाही का सांगितली नाही, याचा तपास पोलिस करत आहेत.

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