Ketan Agrawal Lohgad Case : सिया, चेतनच्या प्रेमाबाबत भावाचा पोलिसांकडे खुलासा, लोहगड केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला नवे वळण; साहिल गोयलची कसून चौकशी

Pune Crime News : लोहगड किल्ल्यावर रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. या गाजलेल्या प्रकरणात आता पोलिसांनी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयल यालाही चौकशीसाठी बोलावले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, साहिलला सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यातील कथित प्रेमसंबंधांची आधीपासून माहिती होती. ही बाब त्याने कुटुंबीयांना किंवा इतर कोणालाही का सांगितली नाही, याचा तपास पोलिस करत आहेत..पोलिसांच्या मते, साहिलचा जबाब या प्रकरणातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकू शकतो. सध्या त्याची सविस्तर चौकशी सुरू असून, सियाची मानसिक अवस्था, तिचे वैयक्तिक संबंध आणि लग्नाबाबत कुटुंबात काय चर्चा होत होती, याचीही माहिती घेतली जात आहे..दरम्यान, चौकशीत सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनी हत्येचा कट आखल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. तपासानुसार, १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर जाण्यापूर्वी दोघांनी संपूर्ण योजना तयार केली होती. ठरलेल्या संकेतावर चेतनने मागून येत केतन अग्रवाल यांना खोल दरीत ढकलल्याचे तपासात समोर आले आहे. सुरुवातीला दोघांनी गुन्ह्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, तांत्रिक पुरावे, मोबाइल लोकेशन आणि सातत्याने झालेल्या चौकशीनंतर त्यांनी कथितपणे संपूर्ण कट कबूल केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली असून, १८ जूनपूर्वीही केतन यांना दोन वेळा लोहगड किल्ल्यावर नेण्यात आले होते. मात्र, त्या वेळी योजना फसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..Ketan Agarwal Murder Case : केतनला टक्कल होते, विग लावायचा म्हणून त्याच्याशी लग्न करायचं नव्हतं; सियाने पोलिसांना सांगितले हत्येचे खरे कारण.Ketan Agrawal Lohgad Case : केतन अग्रवाल प्रकरणात महत्वाची अपडेट, लोहगडावरील हत्येपूर्वीचा व्हिडिओ समोर; दोघेही रोमान्स करताना दिसले.केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांचा साखरपुडा झाला होता आणि नोव्हेंबरमध्ये उदयपूर येथे त्यांचा विवाह होणार होता. सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांनी, मुलगी दोषी आढळल्यास तिलाही इतर आरोपींप्रमाणे कठोर शिक्षा व्हावी, अशी भूमिका घेतली असून, चेतन चौधरीबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.