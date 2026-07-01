Lohgad Ketan Agarwal Death Case : पावसात लोहगडावर चेतन चौधरीकडून सीन रिक्रिएशन; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला वेग

Lohagad Fort News : महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी चेतन चौधरीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सीन रिक्रिएशन (घटनाक्रमाची पुनर्रचना) केली. पावसात आणि कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पडली..पोलिसांनी चेतन चौधरीला लोहगड किल्ल्यावरील त्या ठिकाणी नेले, जिथून केतन अग्रवाल खाली कोसळल्याचा दावा आहे. त्या ठिकाणी पंचनामा करण्यात आला. घटनास्थळी नेमके काय घडले, आरोपीने कोणत्या मार्गाने हालचाल केली, तसेच केतन कशा परिस्थितीत दरीत पडला, याची पडताळणी करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली..तपास अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावरील विविध बाबींची नोंद घेतली असून, आरोपीकडून घटनाक्रमाची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. या सीन रिक्रिएशनमधून मिळणारे पुरावे आणि आरोपीच्या जबाबाची पडताळणी तपासासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..गेट अॅनालिसिसही होणारसीन रिक्रिएशननंतर चेतन चौधरीचे गेट अॅनालिसिस करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत आरोपीच्या चालण्याची पद्धत, शरीराची हालचाल आणि घटनास्थळावरील उपलब्ध सीसीटीव्ही किंवा इतर दृश्य पुराव्यांशी त्याची तुलना केली जाणार आहे. यामुळे घटनास्थळी दिसणारी व्यक्ती आणि आरोपी यांच्यातील साम्य तपासण्यास मदत होणार आहे..Ketan Agrawal Death Case: सिया गोयलचा भाऊ साहिलला 10 कोटींच्या नुकसानभरपाईची नोटीस; वकीलपत्रावरुन रंगला वाद.केतन अग्रवालचा लोहगड किल्ल्यावर संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा अपघाती मृत्यू असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र तपासादरम्यान समोर आलेल्या तांत्रिक पुराव्यांमुळे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमुळे पोलिसांना संशय बळावला. त्यानंतर चेतन चौधरीला अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या तपासानुसार, केतनला जाणूनबुजून दरीत ढकलल्याचा संशय असून त्याच अनुषंगाने विविध पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.