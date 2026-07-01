पुणे

Lohgad Ketan Agarwal Death Case : पावसात लोहगडावर चेतन चौधरीकडून सीन रिक्रिएशन; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला वेग

Chetan Chaudhary Investigation : केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील आरोपी चेतन चौधरीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सीन रिक्रिएशन केले. ज्या ठिकाणी केतन खाली पडल्याचा दावा आहे, त्या ठिकाणी पंचनामा करत तपासाला वेग देण्यात आला.
Lohgad Ketan Agarwal Death Case pune police

Lohgad Ketan Agarwal Death Case pune police

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Lohagad Fort News : महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी चेतन चौधरीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सीन रिक्रिएशन (घटनाक्रमाची पुनर्रचना) केली. पावसात आणि कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई पार पडली.

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