Sambhaji Maharaj Memorial: पुण्यातील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाचे होणार सुशोभीकरण, सव्वातीन कोटींच्या खर्चास स्थायी समितीची मंजुरी!

पुणे: डेक्कन परिसरातील धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या ठिकाणी दगडी मेघडंबरी उभारणे, तसेच भुयारी मार्गासह परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी सव्वातीन कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्या प्रस्तावास स्थायी समितीने गुरुवारी (ता. ७) मान्यता दिली. .Maharashtra Education News: शिक्षण विभागाचा माेठा निर्णय! शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण सक्तीचे, गुणवत्तावाढीसाठी सरकारचे पाऊल...धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या ठिकाणी दगडी मेघडंबरीदेखील बसविली जाणार आहे. स्मारकाचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन स्मारकाचे काम आकर्षक स्वरूपात करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले आहे. त्यानुसार, संबंधित कामास सुरुवात केली..संबंधित कामासाठी तीन कोटी १२ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले होते. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मे. महिना कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निविदा मान्य केली. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .सर्व खर्च गृहीत धरून तीन कोटी २४ लाख रुपये खर्च या कामासाठी येणार आहे. त्यानुसार, संबंधित कंपनीस काम देण्यात आले, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.