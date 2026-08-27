China Nepal Border: मृत्यूचे तांडव डोळ्यांसमोर पाहतोय! प्रत्यक्षदर्शीचा अनुभव; चीन-नेपाळ सीमेवर अडकले राज्यातील ४०० भाविक

पुणे: डोळ्यांत कैलासपतीच्या दर्शनाची ओढ आणि मनात अपार श्रद्धा घेऊन निघालेली पावले... पण, निसर्गाच्या एका रौद्ररूपाने या श्रद्धेच्या प्रवासाला मृत्यूच्या भयावह छायेत ढकलले आहे. ‘‘आम्ही मोठ्या श्रद्धेने निघालो होतो; पण मुसळधार पावसाच्या रौद्ररूपाने परतीचे सारे मार्गच बंद केले आहेत. देवदर्शनाला आलो होतो, पण आता मृत्यूचा थरार उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय...’’ हे थरकाप उडवणारे शब्द आहेत, चीन-नेपाळ सीमेवर अडकलेल्या महाराष्ट्रातील भाविकांचे ! आता मायदेशी सुरक्षित कसे परतायचे, हा एकच प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण जलप्रलयाचा मोठा फटका कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेल्या भारतीय पर्यटकांना बसला आहे. यात महाराष्ट्रातील सुमारे ४०० भाविकांचा समावेश आहे. चीन-नेपाळ सीमेवरील चीनच्या हद्दीतील केरुंग शहरात काही पर्यटक अडकले असून नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि वादळी हवामानामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यातच पुरामुळे नेपाळ-चीन सीमेवरील इमिग्रेशन कार्यालयच वाहून गेल्याने पर्यटकांचा नेपाळमध्ये प्रवेश करण्याचा आणि परतीचा मार्ग बंद झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले..या पर्यटकांमध्ये पुण्यातील काही पर्यटकांचा समावेश आहे, तर, यात्रेदरम्यान त्यांच्यापैकी दोन महिला पर्यटकांना सुमारे १५ हजार फूट उंचीवर असताना हवेतील ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ‘हायपॉक्सियाचा’ त्रास झाला. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने कमी उंचीच्या भागात आणले. सध्या त्यांना नेपाळ-चीन सीमेवरील एका हॉटेलमध्ये सुमारे १२ हजार फूट उंचीवर उपचारांसाठी हलविले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पर्यटकांनी दिली..दरम्यान, याबाबत राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी संपर्क साधला असता त्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला याची माहिती दिल्याचे पर्यटकांनी सांगितले. मात्र, पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे किंवा त्यांच्यासाठी बचावाची कोणती व्यवस्था करण्यात येणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे सततचा पाऊस, वादळी हवामान आणि पुरामुळे विस्कळीत झालेली सीमावर्ती व्यवस्था पाहता केंद्र व राज्य सरकारने तसेच संबंधित यंत्रणांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढावे, अशी मागणी पर्यटकांनी केली आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.मानसरोवर यात्रेनंतर आम्ही नेपाळच्या दिशेने परतीचा प्रवास सुरू केला. मात्र, नेपाळ-चीन सीमेवरील ‘इमिग्रेशन’ कार्यालयच पुरात वाहून गेल्याने आमचा मार्ग बंद झाला. परिसरात सातत्याने पाऊस पडत असून, वादळी हवामानामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. आम्ही सध्या सीमा भागातील चीनच्या हद्दीतील केरुंग परिसरातील हॉटेलमध्ये थांबून पुढील सूचनांची प्रतीक्षा करीत आहोत. सरकारने तातडीने मदत करून आम्हाला सुरक्षितपणे बाहेर काढावे.- चीनमध्ये अडकलेला पर्यटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.