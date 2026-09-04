Kaiwalya Parnaik : चीनचे विस्तारवादी धोरण भारतासाठी आव्हानात्मक

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘चीनची धोरणात्मक मानसिकता विस्तारवादी आहे. आपल्या शेजारील प्रदेशांवर दावा करण्याबरोबरच नकाशे बदलणे, ठिकाणांची नावे बदलणे आणि सीमावर्ती भागांवर हक्क सांगणे, हे चीनच्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यातून ‘कार्टोग्राफिक ॲग्रेशन’ आणि मानसिक दबाव निर्माण केला जात होता. मात्र, आता भारतानेही अरुणाचल प्रदेशसारख्या सीमावर्ती भागात तब्बल चार हजार किलोमीटरचे रस्ते आणि फ्रंटियर हायवे सारख्या प्रकल्पांमधून पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे,’ असे प्रतिपादन अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) कैवल्य परनाईक यांनी केले..‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’ (पीआयसी) आणि ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी’ (सीसीएएस) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘चायना कॉन्फरन्स २०२६’चे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी परनाईक बोलत होते. या वेळी पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर आणि सीसीएएसचे अध्यक्ष जयदेव रानडे उपस्थित होते. चीनची विस्तारवादी मानसिकता, भारताच्या सीमांवरील आव्हाने आणि दोन्ही देशांमधील संबंध यावर परनाईक यांनी सविस्तर भाष्य केले..परनाईक म्हणाले, ‘चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०४९ पर्यंत ‘चिनी राष्ट्राचे पुनरुत्थान’ साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी जागतिक स्तरावर युद्ध जिंकण्यास सक्षम लष्कर उभारण्यावर भर दिला आहे. २०२७ पर्यंत तैवानविषयक संभाव्य संघर्षासाठी चीन लष्करी तयारी करीत आहे. चीनने सायबर, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती आणि ‘कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर’च्या क्षमता मोठ्या प्रमाणात विकसित केल्या आहेत..उपग्रहांच्या माध्यमातून भारताच्या सीमावर्ती भागांवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्याची क्षमता विकसित केली आहे. तिबेटमधील रस्ते, रेल्वे आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करून सैन्याची जलद हालचाल आणि सीमांवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्याची क्षमता वाढविली आहे.’पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनी भारत-चीन संबंधांकडे केवळ एका दृष्टिकोनातून न पाहता आर्थिक, सामरिक, तंत्रज्ञान, राजनैतिक आणि सामाजिक अशा विविध अंगांनी अभ्यास करण्याची गरज व्यक्त केली. चीनवरील चर्चेसाठी पुण्यात अशा प्रकारचे व्यासपीठ निर्माण करण्यामागे याच व्यापक दृष्टिकोनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले..शेजारी देशांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव‘पाकिस्तानसोबत चीनची धोरणात्मक भागीदारी असून, लष्करी साहित्य आणि अन्य मदतीच्या माध्यमातून चीन तेथील आपला प्रभाव वाढवत आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि म्यानमारमध्येही पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मुळे अनेक देश कर्जाच्या ओझ्याखाली गेले आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देऊन त्यानंतर त्या देशांकडून नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि अन्य आर्थिक लाभ मिळविण्याची चीनची पद्धत आहे. भारताची भूमिका मात्र वेगळी असून, संकटाच्या काळात भारताने अनेक देशांना मदत केली आहे असल्याचे परनाईक यांनी स्पष्ट केले..‘पूर्वी अरुणाचल प्रदेश या भागात रस्ते आणि संपर्क व्यवस्था अत्यंत मर्यादित होती. मात्र २०१५नंतर अरुणाचलमध्ये सुमारे चार हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्यात आले आहेत. सीमावर्ती गावांना संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली असून, फ्रंटियर रोडच्या माध्यमातून लष्कराची सीमाभागातील हालचाल अधिक सुलभ होणार आहे. चीनकडून अरुणाचल प्रदेशातील विविध भागांवर दावा केला जात असताना भारताने या भागातील आपली उपस्थिती अधिक ठळक करणे आवश्यक आहे. यासाठी सीमावर्ती भागात गिर्यारोहण, पर्यटन आणि अन्य उपक्रमांना चालना देण्याची गरज आहे.’- लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) कैवल्य परनाईक, राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश.भारत-चीन संबंध ‘गुंतागुंतीचे’सीसीएएसचे अध्यक्ष जयदेव रानडे यांनी भारत-चीन संबंध गुंतागुंतीचे असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘भारत आणि चीन हे शेजारी देश असून दोन्ही देश काही प्रमाणात एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांनी मतभेद बाजूला ठेवून पुढे जाणे आवश्यक आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी पुढील काळात हे संबंध चढ-उताराचे राहण्याची शक्यता आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.