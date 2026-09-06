पुणे

Chinchwad Electricity ट्रान्सफर्मरला आग, चिंचवड, वाल्हेकरवाडीसह रावेत परिसरात वीजपुरवठा खंडित; आगीचा VIDEO VIRAL

Chinchwad Transformer Fire चिंचवड सबस्टेशन अंतर्गत बिजलीनगर पावर हाऊस इथं ट्रान्सफर्मरला आग लागल्याची घटना घडलीय. या आगीच्या घटनेनंतर चिंचवडसह परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला असून तो सुरळीत करण्याचं काम सुरू आहे.
Electricity Supply Hit in Chinchwad, Walhekarwadi and Ravet

Electricity Supply Hit in Chinchwad, Walhekarwadi and Ravet

Esakal

सूरज यादव
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पिंपरी चिंचवडमध्ये चिंचवड सबस्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या बिजलीनगर इथल्या पावर हाऊसमध्ये ट्रान्सफर्मरला आग लागल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. आग इतकी भीषण होती की धुराचे लोट हवेत पसरले होते. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र ट्रान्सफर्मर जळून खाक झाला आहे.

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