Chinchwad Electricity ट्रान्सफर्मरला आग, चिंचवड, वाल्हेकरवाडीसह रावेत परिसरात वीजपुरवठा खंडित; आगीचा VIDEO VIRAL

पिंपरी चिंचवडमध्ये चिंचवड सबस्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या बिजलीनगर इथल्या पावर हाऊसमध्ये ट्रान्सफर्मरला आग लागल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. आग इतकी भीषण होती की धुराचे लोट हवेत पसरले होते. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र ट्रान्सफर्मर जळून खाक झाला आहे. .पावर हाऊसमधील ट्रान्सफर्मरला आग लागल्याने चिंचवड परिसरातील विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. चिंचवडगाव, वाल्हेकरवाडी आणि रावेतसह चिंचवड परिसरातील विद्युत पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. ट्रान्सफर्मर जळाल्यानं वीजपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेत बिघाड झाला आहे. तो पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती देण्यात आली आहे..TVKच्या नेत्याला पाठलाग करत क्रूरपणे संपवलं, कोयत्याने सपासप वार; मृत्यूनंतरही वार करतच राहिले, घटना CCTVत कैद.दरम्यान, आग लागल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट पसरले होते. तसेच काही वेळ फटाके फुटल्यासारखे आवाज येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून प्रयत्न सुरू आहेत..सध्या ट्रान्सफर्मरला लागलेल्या आगीच्या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात आगीवेळी फटाके फुटल्यासारखा आवाज येत असल्याचं ऐकू येतं. तसंच धुराचे लोट हवेत पसरल्याचंही दिसतंय. आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.