पुणे

किरकोळ कारणावरून चऱ्होलीत गोळीबार

पिंपरी, ता. १४ : किरकोळ कारणावरून मित्रावर पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आला. ही घटना चऱ्होली येथे बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी दिघी पोलिसांनी चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
करण गुरुनाथ राठोड (रा. चऱ्होली फाटा) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी शेखर संभाजी जाधव आणि त्याच्या तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘करण यांनी आरोपी शेखरला गुन्हेगारी सोडून सुधारण्याचा सल्ला दिला होता. याच रागातून शेखर व त्याच्या साथीदारांनी करण आणि त्यांचा मित्र प्रेम याला मारहाण केली. त्यानंतर शेखरने करणच्या दिशेने गोळी झाडून परिसरात दहशत निर्माण केली. दिघी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

