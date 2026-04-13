Pune Kolwan ashram suicide: कोळवणच्या चिन्मय विभूती आश्रमात २५ वर्षीय तरुणीची गळफास घेऊन आत्महत्या; परिसरात खळबळ

पांडुरंग साठेकोळवण : कोळवण येथील चिन्मय विभूती आश्रमात राहणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी नातेवाईकांनी पौड पोलीस ठाण्यात खबरी जबाब नोंदविला आहे..पौड पोलीस यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रेणुका हर्षवर्धन लिखीते (वय २५) ही कोळवण येथील चिन्मय आश्रमात आॅगस्ट २०२५ पासून बासरी वादनाच्या शिक्षणासाठी आली होती तर तिचे कुटुंब मध्यप्रदेशमध्ये राहत असून, ती चिन्मय आश्रमात एकटी राहत होती. दोन दिवसांपासून रेणुका फोन उचलत नसल्याने तिच्या वडिलांनी नातेवाईकांना संपर्क साधण्यास सांगितले..तारीख ६ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास नातेवाईकांनी चिन्मय आश्रमात जाऊन पाहणी केली असता तिच्या खोलीचा दरवाजा आतून बंद आढळला. संशय आल्याने दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, रेणुका ही खिडकीच्या ग्रीलला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर तिला तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तिला उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. तिचा मृत्यू सायंकाळी साडेसहाच्या आधी झाल्याचे डॉक्टरांनी नमूद केले असून, या प्रकरणाची नोंद एम.एल.सी. क्रमांक १८३/२०२६ अशी करण्यात आली आहे.दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही तसेच पुढील तपास पौड पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष गिरी गोसावी यांचे मार्गदर्शनाखाली पीएसआय समीर शेख करीत आहेत.